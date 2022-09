GF Vip, Luca e Elenoire chiariscono la natura del loro rapporto: "Mi svegliavo e pensavo subito a te"

Ascolta questo articolo

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” sono iniziati i primi scontri tra i vipponi. Nelle ultime ore Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi sono arrivati ai ferri corti, dopo che la Ferruzzi ha dichiarato a gran voce che Salatino fosse interessato a lei. L’ex tronista di “Uomini e Donne” non ha preso bene queste dichiarazioni ed è successo un finimondo.

Nelle ultime ore, però, dopo la riappacificazione, i toni tra i due si sono abbassati riuscendo quindi a chiarire ulteriormente la natura della loro amicizia. Seduti sul divano della Casa di Cinecittà, Elenoire ha rivelato a Luca quanto abbia sentito la sua mancanza: “Mi sei mancato tantissimo, tanto in questi giorni. Hai capito in che senso mi sei mancato“.

Eleonoire e Luca riescono a ritrovare un equilibrio

La concorrente della settima edizione del reality ha ammesso di nutrire un interesse per il ragazzo, fino a dichiarare che potrebbe arrivare a innamorarsi di lui. Ammette di avere pianto durante la notte, ma assicura che non avrebbe mai fatto il primo passo andando a cercarlo, soprattutto in quel contesto.

Luca, evidentemente imbarazzato, le ha fatto capire di essere disposto a continuare la loro amicizia per la stima che nutre verso di lei, ma che si allontanerebbe all’istante se lei volesse mettere questo loro rapporto su un piano diverso. Salatino le ribadisce che nella Casa si è trovato a suo agio con Ginevra Lamborghini e di tutta risposta la Ferruzzi lo blocca con un secco: “Sono gelosa, molto!“.

A quel punto Luca le chiarisce ulteriormente il fatto che per lui non potrà esserci altro che una bella amicizia, ed Elenoire lo rassicura dicendogli che il sentimento che prova riguarda solo lei e lei riuscirà a gestirlo al meglio per preservare quello che di bello c’è tra loro al momento. Salentino chiarisce subito: “Se siamo amici, non mi perdi! Se qualcuno vuol cercare quella cosa oltre, io mi ritiro“.