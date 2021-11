GF Vip, Lorenzo Amoruso sul dramma vissuto con Manila

Lorenzo Amoruso è un ex calciatore e opiniosta sportivo, attuale compagno di Manila Nazzaro, ex Miss Italia e conduttrice televisiva. Ormai da quasi tre mesi Manila è una concorrente del Grande Fratello Vip, reality show in onda su Canale 5.

I due provengono da altre relazioni, e pochi anni fa hanno partecipato anche al reality Temtation Insland. Manila ha chiuso il suo matrimonio ormai da anni, dal quale ha avuto due bambini. Lorenzo non ha figli ma entrambi avevano già tempo fa espresso il desiderio di avere un figlio insieme.

Da poco Lorenzo è anche entrato nella casa più spiata d’Italia per abbracciare la sua Manila visto l’annivesario di un dramma che li aveva sconvolti lo scorso anno. Infatti, come poi Manila ha raccontato nella casa, i due avrebbero perso una bambina. L’ex Miss Italia avrebbe avuto un aborto.

Le parole di Lorenzo in un post Instagram: “In questa settimana lo scorso anno abbiamo perso il nostro bimbo e dopo la morte del mio adorato padre questa é stata la più brutta sensazione di impotenza e vuoto che mi ha lasciato una cicatrice indelebile ma so che quel dolore ci ha rafforzato ancora di più per affrontare la nostra vita sempre più assieme sempre più uniti sempre più come una famiglia ti amo Manila Nazzaro”.

Dalle parole di Lorenzo ed anche dalle lacrime di Manila per questa triste occasione possiamo solo dedurre che il dolore è stato tanto. Lorenzo parla di cicatrice indelebile, un avvenimento quindi che non dimenticheranno mai. La sensazione di impotenza di cui parla che aveva provato già con la morte del padre. Ci sono anche parole di speranza, infatti Lorenzo dice che questa brutta esperienza li ha rafforzati ed uniti sempre più come una famiglia. Le ultime parole del post sono di puro amore verso Manila.

A volte i drammi della vita anche dolorosi ci danno la forza di guardare avanti e di capire realmente cosa proviamo per l’altra persona.