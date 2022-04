GF Vip, Lorenzo Amoruso: "Prendere parte al programma è un’idea che mi intriga molto. Signorini? Persona intelligente"

Manca ancora del tempo per l’inizio della settima edizione del “Grande Fratello Vip” ma, secondo gli ultimi rumor non confermati, i lavori per trovare dei concorrenti sono già iniziati. Secondo le indiscrezioni Alfonso Signorini avrebbe contattato già alcuni attori e personaggi dello spettacolo, come Alvaro Vitali, Sandra Milo e Veronica Cozzani.

Tra gli autoinvitati sembra esserci nuovamente Pamela Prati, ove vorrebbe approfittare di questa vetrina per pulirsi la propria immagine dopo la vicenda legata a Mark Caltagirone, e soprattutto Antonio Zequila. L’attore ed ex concorrente de “L’isola dei famosi” cui afferma di essere pronto a entrare nella casa dopo una sua mancata partecipazione, a giochi già iniziati, nella sesta edizione del “GF Vip”.

Lorenzo Amoruso e l’apertura al “GF Vip”

Il compagno di Manila Nazzaro, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, durante la partecipazione della donna nella casa ha lasciato molti commenti sui social network. Lorenzo ha infatti provato in ogni modo, riuscendoci spesso, a difendere Manila dalle accuse ricevute sia dai concorrenti nella casa ma anche da una parte dei fan della trasmissione.

Dopo la fine dell’avventura per Manila, ora potrebbe toccare a Lorenzo far parte del “GF Vip”. Difatti, rispondendo ad alcuni suoi seguaci su Instagram, dichiara: “Ti piacerebbe fare il GF Vip? Non so, è difficile dato il mio moto perpetuo nella vita in generale però mi intriga molto ad essere sincero“.

Successivamente spezza una lancia anche a favore di Alfonso Signorini, strizzando quindi l’occhio al conduttore del “Grande Fratello Vip”: “Persona colta e molto intelligente ovviamente come tutti protegge il proprio lavoro spesso mettendoci la faccia”.

Per Lorenzo Amoruso non si tratterebbe della prima esperienza in un reality, siccome in passato ha preso già parte a “Squadre da incubo”, andato in onda su TV8, insieme a Gianluca Vialli. Ha lavorato poi per numerose trasmissioni televisive sempre legate al calcio, come “Platinum Calcio” su Italia 7 Toscana e “Lunedì gol” su Canale Italia.