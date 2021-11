GF Vip, Lorenzo Amoruso fa una sorpresa a Manila Nazzaro ma poi la fredda: "Sposarci? Non faccio progetti"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” è tempo di sorprese. Si sa, ogni diretta è dedicata ai concorrenti e alla possibilità di far avere loro un contatto con l’esterno e soprattutto con le persone che amano. Durante l’ultima puntata, mentre Giucas Casella ha potuto abbracciare la sua cagnolina Nina, per Manila Nazzaro è arrivato il suo compagno, Lorenzo Amoruso, in casa.

Lorenzo si è fatto una settimana di quarantena, come ha specificato Alfonso Signorini, proprio per entrare e abbracciare la sua Manila. Il momento è stato davvero emozionante, con la coppia che è apparsa felice e innamorata. Amoruso ha potuto salutare tutti i concorrenti e in particolar modo la sua compagna. Abbiamo conosciuto la coppia a “Temptation Island”, dove tornò a casa più unita che mai.

Di recente hanno confessato di aver perso un bambino, lutto questo che li ha uniti ancor di più. La Nazzaro ha sempre ammesso che per coronare il loro amore mancherebbe solo il matrimonio, e che entrambi lo meriterebbero. Durante la brevissima permanenza di Lorenzo in casa, prima che andasse via, Signorini ha toccato l’argomento. La risposta che l’ex calciatore ha dato, ha gelato l’ex Miss Italia.

“E’ un bel po’ di anni che non faccio progetti. Per essere felici non c’è bisogno di un pezzo di carta“, questa la risposta secca di Amoruso, il quale non ha però chiuso le porte all’eventualità di convolare a nozze con Manila: “Se un giorno vogliamo lo faremo. Abbiamo avuto tanti problemi“. La Nazzaro non ha replicato, limitandosi a sorridere e godersi il momento.

Il percorso di Manila nella casa del “Grande Fratello Vip” è buono. In molti la apprezzano, sia dentro che fuori. Amoruso ha colto l’occasione proprio per complimentarsi con la sua compagna e per farle sapere di essere fiero di lei. Lorenzo è poi andato via, ma la sua presenza e la sorpresa è stata molto molto gradita da Manila.