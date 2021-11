GF Vip, Lorenzo Amoruso contro Soleil: "Pensavo fosse intelligente, ma venerdì mi è decaduta"

La diretta di venerdì del “Grande Fratello Vip“, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 ha visto come protagonista Soleil Sorgè. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” si scontra sia con Sophie Codegoni che Gianmaria Antinolfi, i due veri “rivali” della ragazza.

Quello che sta facendo discutere però è il faccia a faccia con Gianmaria, siccome con Sophie i toni sono piuttosto placati e non sfociano mai nel trash. Infatti, stuzzicata da Alfonso Signorini, accusa il napoletano di atteggiarsi alla Flavio Briatore, mentre il realtà non ha tutte queste ricchezze di cui si vanta con le ragazze.

L’attacco di Lorenzo Amoruso a Soleil

Le dure parole di Soleil nei confronti di Gianmaria non sono state molto apprezzate dal pubblico da casa, ove una gran parte l’accusa di essere stata fin troppo scorretta. Sui social network interviene anche Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, in cui ammette di essere rimasto molto deluso dalla caduta di stile della gieffina.

“Io pensavo fosse una persona intelligente ma ieri (si riferisce alla diretta di venerdì n.d.r) mi è decaduta in una maniera esagerata” afferma Lorenzo come riporta testualmente il sito “Isa & Chia” che poi aggiunge: “Credo che debba iniziare a capire che cos’è l’umiltà e la semplicità. Parlare così male di tante milioni di persone che vanno all’outlet… Perché lo facciamo tutti, non diciamo stupidaggini . Io non la sto offendendo ma ha bisogno di fare un bagno di umiltà per capire che la vita non è quella sui social è tutt’altra cosa”.

Sottolinea comunque di non essere interessato a lanciare un attacco diretto a Soleil, ma vuole solamente far capire al pubblico che la ragazza ha lanciato un esempio molto brutto ai telespettatori da casa. Infatti, poiché viene seguita da milioni di persone oltre a trovarsi in un programma con tanti fan, per Lorenzo l’ex isolana dovrebbe portare dei messaggi più positivi.