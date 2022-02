GF Vip, Lorenzo Amoruso contro Katia Ricciarelli: "Sei una donna arida e vergognosa"

Il rapporto tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, due delle concorrenti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, si è incrinato dopo le nomination per decidere chi mandare alla finale. Questa sensazione di allontanamento viene avvertita sia dai vipponi all’interno della casa più spiata d’Italia che dai telespettatori.

Per esempio, come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, Soleil Sorgè e Barù durante una chiacchierata in giardino hanno sottolineato del comportamento tenuto da Katia nei confronti di Manila. Questa conferma, seppure in maniera del tutto casuale, del rapporto ormai complicato tra lei e l’ex Miss Italia.

Le parole di Katia Ricciarelli e l’accusa di Lorenzo Amoruso

“Io ho fatto una scelta per te che hai la possibilità di andare avanti, ma lei che possibilità di andare avanti ha a 44 anni? Che ha già il suo lavoro, la sua famiglia” afferma Katia durante questo confronto che poi aggiunge: “Non mi immaginavo mai che lei mi avrebbe fatto questa ripicca, questa brutta roba, che non è degna di una donna di 44 anni”.

Un altro discorso piuttosto discorso controverso da parte della Ricciarelli che, in questa edizione del “Grande Fratello Vip”, ha ricevuto numerose accuse proprio a causa di alcune esclamazioni ritenute da molti di cattivo gusto. In questa circostanza però interviene Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila Nazzaro, ove sui social network non si è mai tirato indietro nel difenderla.

L’ex calciatore, in maniera piuttosto adirata, ci tiene ad attaccare Katia per il suo discorso: “Katia sarai una signora solo di status, ma per il resto sei una vergogna. Cara Katiuscia ho voluto credere ad un vecchio retaggio che ti ha reso una donna forte e ti ho scusato per tutti gli ‘aggettivi’ che hai utilizzato verso persone della casa, ma purtroppo mi devo ricredere e dare ragione a coloro che ti hanno definito una donna arida di sentimento e d’amore verso gli altri”.