GF Vip, Loredana Lecciso rifiuta la proposta di Alfonso Signorini

Loredana Lecciso con l’avvento di Alfonso Signorini alla conduzione del “Grande Fratello Vip” è tra i personaggi più accostati per far parte del reality show. I primi corteggiamenti sarebbero arrivati già un paio di anni fa, ove il direttore del settimanale “Chi Magazine” le avrebbe proposto più di una volta di varcare la fatidica porta rossa di Cinecittà.

Questa voce viene confermata direttamente da Loredana Lecciso, in cui dichiara di aver pensato seriamente di far parte del “GF Vip” per la presenza di Alfonso Signorini. Tuttavia, oltre ad aver espresso questo desiderio, l’ex compagna di Al Bano non ha mai dato il suo “sì” e anche quest’anno sembra alquanto improbabile vederla nella casa.

Loredana Lecciso rifiuta il “Grande Fratello Vip”

Come riportato dal sito “Coming Soon” sul settimanale “Oggi“, diretto da Umberto Brindani, Loredana Lecciso anche per questa edizione del “Grande Fratello Vip” avrebbe ricevuto una seria proposta da parte di Alfonso Signorini e del suo staff, e mai come quest’anno sarebbe stata davvero vicina ad accettare le lusinghe del giornalista.

Difatti il giornalista Alberto Dandolo, che scrive sulla rivista, dichiara che Loredana Lecciso, dopo averci pensato per un po’ di tempo, avrebbe rifiutato la proposta di Signorini: “La compagna di Al Bano Carrisi, dopo qualche giorno di riflessione, avrebbe deciso di declinare l’offerta“. Nella casa doveva far parte anche un altro membro della famiglia dell’artista di Cellino San Marco, cioè la figlia Jasmine, ma come riportato sull’ultimo numero di “Novella 2000” anche la ragazza avrebbe alla fine optato di dire “no” a questa proposta.

A oggi i concorrenti certi sono Sophie Codegoni (ex di Fabrizio Corona), l’ex tronista di “Uomini e Donne” Soleil Sorgé, la soubrette Raffaella Fico, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, con l’artista che è stata presentata su uno degli ultimi numeri del settimanale “Chi”.