GF Vip, lo straziante racconto di Soleil: "Ho avuto un grave incidente d’auto. Il guidatore si è tolto la vita"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” c’è un momento anche per i momenti più commoventi. Soleil Sorgè, seduta al tavolo con Antonio Medugno, ha voluto raccontare un episodio piuttosto traumatico del suo passato avvenuto a causa di un incidente automobilistico del 2011.

Come riportato dal sito “Fanpage” l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” racconta che, in seguito al pesante impatto, tutti hanno perso conoscenza mentre lei si riprende poco dopo, vedendo solamente l’auto in fumo. Riesce, insieme a un proprio amico, ad aprire lo sportello e tirare fuori gli altri mentre aspettano l’autoambulanza.

Il racconto non si ferma qui: “Il ragazzo che guidava è andato in black out, quello accanto aveva gli organi bucati e gli si è spostata la colonna vertebrale di millimetri, l’altro il braccio fratturato. Il mio amico aveva la gamba totalmente a pezzettini e ha perso la possibilità di essere un atleta”.

Lei aveva invece i polmoni lividi e la clavicola spezzata, affermando però di essere stata la meno lesionata tra i suoi amici grazie all’indosso della cintura. Con questo sottolinea ai più giovani l’importanza di viaggiare in auto con la massima sicurezza possibile.

La Sorgè rivela che il guidatore, a causa dei sensi di colpa, ha deciso di togliersi la vita: “Passa un pò di tempo, tra assicurazioni, danni, la penale legale perché stava guidando la macchina dell’altro e a lui avevano già tolto la patente, questo mio amico dopo sei mesi neanche non ha retto i sensi di colpa e si è tolto la vita“.

Intanto, come fatto notare dal web, gli autori avrebbero deciso di censurare Soleil durante il racconto della sua storia passata. I fan, come riportato da “Funweek”, stanno temendo che l’italoamericana non sia apprezzata per quello che è davvero la sua persona ma solo per quello che in questi mesi è stato mostrato, con un chiaro riferimento al triangolo amoroso.