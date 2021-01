GF Vip, lo sfogo in lacrime di Dayane: "Accanimento gratuito, sono stanca di soffrire"

Un periodo alquanto triste, intriso di sconforto per la modella brasiliana Dayane Mello. A dirla tutta, sembra che non esista un motivo preciso o unico che possa giustificare in pieno questo momento per la modella, ma pare che siano il sommarsi di una serie di vicende che stanno segnando l’animo della ragazza.

Di recente un nuovo episodio ha infastidito, ed in seguito rattristito, la Mello. Durante la giornata dell’epifania infatti la produzione del “Grande Fratello Vip” ha sottoposto i concorrenti a un gioco, ovvero di riempire la calza dei coinquilini con dolciumi o carbone, in base al proprio giudizio circa il comportamento dei rispettivi concorrenti.

Lo sfogo della Mello fatto alla De Grenet

Alla fine del gioco, la Mello ha ritrovato la sua calza ricolma di pezzi di carbone, segno che molti suoi coinquilini reputino i suoi comportamenti poco meritevoli di dolciumi. Inizialmente l’episodio non sembrava aver scalfito tanto la sensibilità di Dayane, poi ha cominciato a rimuginarci sopra, fino a subire un vero e proprio crollo emotivo con la sua amica Samantha De Grenet.

Per fortuna nella casa la Mello ha una voce amica con cui confidarsi, ed ha iniziato a parlare della sua inquietudine, della sua reale preoccupazione, ovvero di apparire debole e cattiva agli occhi di sua figlia Sofia, che di certo guarda costantemente sua madre in tv, e nonostante la sua età (appena 6 anni) non è bello vedere la sua mamma ricevere così tante critiche.

La Mello ha infatti dichiarato: “Sai cosa non mi è piaciuto oggi? Quanto accaduto questa mattina. Sono sicura che Sofia stava guardando il programma e vedere che la gente mi tratta così e mi abbia additata come la cattiva. Non so come potrebbe prendere queste cose. Sono andata un po’ in crisi, perché credo lei abbia visto delle cose. Vedere questo accanimento gratuito, dandomi della ‘cattiva“.

La De Grenet ha smentito ogni parola della modella, sollevandola dalle sue preoccupazioni, sotto alcuni aspetti insensate, affermando che una bambina di 6 anni a questo genere di cose, di certo non le pensa. La ragazza aggiunge anche di essere stanca: “Temo di perdere tutto quello che ho, devo lavorare molto per arrivare alla mia felicità, sono stanca di soffrire“.

Dayane appare però inconsolabile, persino le parole amiche di Samantha non sembrano fare breccia sul suo stato emotivo. Anche durante la giornata odierna infatti sembra che la Mello abbia questo atteggiamento passivo, triste e solitario, tanto da destare sospetti persino nella produzione, che hanno chiesto in confessionale i motivi di questo atteggiamento. Chissà se nelle prossime puntate la ragazza riceverà qualche sorpresa in grado di farle risollevare il suo animo.