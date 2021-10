GF Vip, lo sfogo di Soleil Sorgè: "Mi vogliono distruggere, invece mi stanno caricando"

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, andata in onda lunedì su Canale 5, Alfonso Signorini ha deciso di dedicare un bel pezzo di diretta a Soleil Sorgè. L’ex tronista di “Uomini e Donne” è al centro dell’attenzione per non essere riuscita a legare in nessun modo con gli altri vipponi.

La sua situazione nella casa è diventata ancora più complessa quando viene accusata di razzismo, e in particolar modo Raffaella Fico e Ainnett Stephens non sembrano volerla perdonare per nessuna ragione. La Sorgè, stuzzicata dal conduttore, ha affermato di essere solamente una loro vittima, sottolineando che più di scusarsi non può fare.

L’ultimo sfogo di Soleil Sorgè

Come riportato direttamente dal sito del “Grande Fratello Vip”, Soleil Sorgè dopo il pranzo di ieri ha avuto un confronto amichevole con Davide Silvestri e Miriana Trevisan. In questa circostanza ribadisce nuovamente il suo pensiero, rivelando che stanno facendo di tutto per danneggiare la sua immagine all’interno della casa.

“Sto apprezzando moltissimo questa pace apparente” dice l’influencer che poi lancia una frecciatina a molti dei vipponi all’interno degli studi di Cinecittà: “Loro pensano che questo mi distrugga, invece questo mi dà solo carica. Ad maiora semper non sarebbe il mio motto se non lo applicassi”.

Soleil afferma di essere molto meravigliata dal comportamento tenuto da Manila Nazzaro, siccome si sarebbe aspettata delle sue scuse dopo l’ultimo confronto. Per Miriana e Davide questo mancato chiarimento rappresenti semplicemente un momento di rassegnazione, ma l’italoamericana avrebbe voluto parlarle a quattrocchi poiché la compagna di Lorenzo Amoruso nelle scorse settimane ha invitato gli altri concorrenti a chiarirsi in caso di incomprensioni.

L’influencer, continuando il suo discorso, rivela di non essere mai cambiata nel corso delle settimane, ma Miriana sembra pensarla diversamente sottolineando che soprattutto negli ultimi giorni la vede come una persona molto più aperta e gentile nei confronti degli altri.