GF Vip, lo sfogo di Serena Enardu dopo l’uscita dalla Casa: "Ho pianto tutta la notte"

Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 10 gennaio su Canale 5, il pubblico sovrano ha deciso che Serena Enardu dovesse abbandonare la Casa e non le ha dato, quindi, la possibilità di rimanere per un’intera settimana tra le quattro mura di Cinecittà per avere l’occasione di chiarirsi con l’ex fidanzato, il cantante Pago.

Il loro confronto ha emozionato molto, se da una parte Serena è rimasta sempre molto controllata pur facendo trasparire la sua emozione, dall’altra Pago ha esternato il suo conflitto interiore: la testa gli suggeriva di lasciarsi alle spalle tutto, mentre il cuore gli urlava di essere ancora innamorato di Serena.

Alla fine il pubblico, grazie al televoto, ha sentenziato che Pago dovesse continuare da solo il suo percorso e quindi ha fatto uscire la sua ex fidanzata. Una decisione che sembra non aver preso bene la Enardu che, poche ore fa, ha postato una sua foto all’aeroporto con accanto parole che fanno intendere quanto ci sia rimasta male.

GF Vip, lo sfogo di Serena Enardu dopo l’uscita dalla Casa

“Ho pianto tanto… tutta la notte! Non so ancora se ho fatto la cosa giusta per “me” …ma sono sicura di aver fatto la cosa giusta per Noi”, ha scritto Serena nel suo profilo social. Le sue parole fanno intendere che il comportamento assunto con Pago – che il cantante ha definito “coraggioso” – non la abbia lasciata del tutto serena, fanno piuttosto pensare ad una sorta di “sacrificio” per salvare la coppia.

In ogni modo la Enardu dovrà aspettare la fine del percorso di Pago al Grande Fratello Vip, percorso che potrebbe dare al cantante la possibilità di rivalutare le sue decisioni o farlo tornare sui suoi passi con la consapevolezza di voler ritentare con lei.

Serena, poi, ringrazia tutti quelli che la volevano lasciare nella Casa e che l’hanno sostenuta fino in fondo: “Voglio ringraziare tutte le persone che hanno votato affinché io potessi stare lì con Pacifico. Grazie di cuore a tutti“. Alcuni commenti di fianco al post, spiegano che la decisione di farla uscire sia stata presa soprattutto per consentire a Pago di fare il suo percorso in tutta serenità, e la richiesta di Serena a tanti è parso un gesto di puro egoismo.