GF Vip, lo sfogo di Sarah Altobello: "Nella Casa si viveva per creare liti, Edoardo Tavassi usa un linguaggio volgare"

In una recente intervista rilasciata al sito “Fanpage“, Sarah Altobello ha voluto fare il punto in merito alla sua esperienza nella Casa del “Grande Fratello Vip“. Ovviamente la sosia di Melania Trump parla anche delle ultime decisioni prese da Mediaset, in cui solamente una manciata di concorrenti possono essere presenti negli studi di Canale 5.

Sarah è rimasta molto dispiaciuta per le scelte prese dalla rete, rivelando come molti degli ex concorrenti stiano pagando per i pochi che hanno esagerato con il linguaggio utilizzato negli studi di Cinecittà. Si ritiene comunque molto soddisfatta per il percorso intrapreso nella Casa, sottolineando di non essere mai stata volgare e di aver preso parte al gioco solamente con il puro scopo di divertirsi.

L’ex vippona però non nasconde che nella Casa si sia respirata un’aria piuttosto pesante: “Quest’anno è stato dato largo spazio alle diatribe. Si viveva per creare liti, coppie e liaison. Se uno è aggressivo nella vita reale, lo sarà anche dentro la Casa. Per non parlare della sciatteria verbale. Lì c’è gente come Edoardo Tavassi che usa un linguaggio volgare e molto lontano da me. Anche per questo non sono stata inclusa all’interno della loro cerchia. Il mio errore è stato proprio questo, non usare strategie”.

Si parla poi di Attilio Romita, rivelando di non averlo più sentito una volta finita la loro esperienza al “Grande Fratello Vip”. La showgirl ammette nell’esserci rimasta molto male dal comportamento tenuto dall’ex volto del TG1, poiché inizialmente credeva molto alla loro amicizia.

Infine si parla della relazione con il suo manager Tony Toscano, escludendo categoricamente il matrimonio nonostante la proposta avvenuta in diretta: “Lui prova un sentimento che va oltre. Io gli voglio un gran bene, è la mia comfort zone ma non è quell’amore che mi spingerebbe ad andare all’altare. Mi dispiace anche dirlo ma l’amore è un’altra cosa”.