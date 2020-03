GF Vip, lo sfogo di Paolo Ciavarro: "Sto impazzendo"

I ragazzi rinchiusi nella casa del “Grande Fratello Vip” stanno vivendo questa esperienza da più di 70 giorni ormai e naturalmente la fatica inizia a farsi sentire. In aggiunta al loro isolamento forzato, i gieffini sono venuti a conoscenza della situazione vigente attualmente in Italia, dettata dal coronavirus e ciò li ha gettati ancor di più nello sconforto più totale.

La finale, inizialmente prevista per la fine di aprile, è stata anticipata al giorno 8 dello stesso mese e i vip iniziano a tirare le somme di questa esperienza così surreale rispetto alle altre edizioni, adesso che la finale è alle porte. Nelle scorse ore, Patrick, Teresanna e Paolo Ciavarro hanno chiacchierato un pò sul tempo trascorso in casa e Paolo ha ricordato la sua Clizia Incorvaia.

Il ragazzo si è sfogato con i suoi compagni, affermando quanto sia dura per lui questa situazione: “Sono 28 giorni che non vedo e non sento Clizia…Sto impazzendo…“. Patrick ha cercato di rincuorarlo, Teresanna invece gli ha dato un consiglio, ovvero quello di chiedere alla produzione di fargli sentire Clizia al telefono, dato che tutti in questi giorni stanno avendo contatti con i loro cari. Paolo ha risposto che mai il Grande Fratello accetterebbe la sua proposta e così Teresanna dura, ha sentenziato: “Ti è piaciuta la bicicletta e adesso pedala…Questa è la situazione…“.

Patrick ha poi fatto notare al suo compagno che anche quando uscirà dalla casa non potrà comunque vedere la sua Clizia, dato che gli spostamenti in Italia sono vietati e lei adesso si trova in Sicilia, nel suo paese natale, mentre Paolo sarà fermo a Roma. Ciavarro ha risposto al compagno: “Però avrò un telefono in mano…E quindi potrò parlarle tranquillamente come e quando voglio…“.

Insomma Paolo inizia ad accusare la sofferenza per la mancanza della sua Clizia Incorvaia e quando sarà fuori dalla casa gli deve bastare il solo telefono per sentirsi un po’ più vicino alla sua amata. La loro storia è nata nella casa del “Grande Fratello Vip” e dunque è ancora giovane e proprio quando entrambi avevano la possibilità di poter stare di nuovo insieme per conoscersi meglio, ecco che tale opportunità viene loro negata.