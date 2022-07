GF Vip, lo sfogo di Miriana Trevisan: "Nella casa non sono stata compresa"

Ascolta questo articolo

Miriana Trevisan è stata una delle concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La showgirl viene ricordata soprattutto per le sue liti all’interno degli studi di Cinecittà, ove più volte è intervenuto anche il suo ex compagno Pago.

Proprio in questi giorni Miriana, come riportato testualmente dal sito “Blog TIvvù“, ha rilasciato una intervista a “The People Gossip” di Samuel Montegrande, ammettendo di non essere del tutto felice per come sia andata questa esperienza nel reality. L’ex volto di “Non è la Rai” dichiara che si sarebbe aspettato un trattamento totalmente diverso e di non essere accusata dagli altri di essere una vittima.

Lo sfogo di Miriana Trevisan

“Purtroppo all’interno della casa non venivo compresa“ afferma con un pizzico di amarezza Miriana che poi aggiunge: “Io non stavo bene, ho avuto un cambio ormonale. Ma non volevo dirlo, nonostante fossi uscita da un intervento molto violento. Ho pianto, ho riso, ho detto quello che pensavo e mi sono fatta trascinare dalle emozioni senza amore”.

Nel corso della sua intervista dichiara di non aver vissuto la sua avventura al “GF Vip” come sperava inizialmente a causa di alcuni atteggiamenti ostili da parte dei suoi compagni di viaggio: “Purtroppo non mi piaceva quando mi accusavano di fare la vittima senza tentare di andare un po’ più in profondità. La cosa bella è stato il pubblico da casa che mi ha premiata portandomi fino alla fine del percorso, ma lì dentro percepivo di non essere capita come avrei voluto. Escluse poche persone ovviamente. Ma va bene così, oggi sto benissimo”.

Si parla poi del compleanno di Soleil Sorgè, affermando che non sapeva di questo avvenimento e decide di farle gli auguri nonostante sia stata una delle ex concorrenti del “Grande Fratello Vip” a non essere invitata alla sua festa.