GF Vip, lo sfogo di Luca Salatino: "Voglio lasciare la casa, non ho motivazioni per restare"

Ascolta questo articolo

Sin dai primissimi giorni Luca Salatino non ha mai nascosto di soffrire molto la lontananza dei suoi genitori e in particolar modo della sua fidanzata. Tuttavia, nonostante il malumore, l’ex volto di “Uomini e Donne” sta provando a resistere cercando di continuare la propria avventura nella casa più spiata d’Italia.

Nelle ultime ore però, come riportato testualmente dal sito “Biccy“, Nikita Pelizon e Charlie Gnocchi stanno cercando di fargli forza, ma Luca pare aver avuto un crollo piuttosto pesante rivelando la sua intenzione di abbandonare la trasmissione e riunirsi agli affetti più cari.

Lo sfogo di Luca Salatino

“Questo gioco non fa per me” rivela Luca come si può leggere su “Biccy” per poi aggiungere: “Qui fanno giochetti e trucchetti io sono sono così purtroppo. Quindi penso di lasciare. Perché è più il tempo che sto male che quello che sto bene. Quando una cosa ti fa stare male non va bene“.

Per questo motivo sottolinea di aver preso la propria decisione: “Mi spiace per chi sperava che restassi qui. E mi dispiace per quelli che speravano che potessi arrivare in fondo e vincere. Non ho più motivazioni per restare. Lascio per mancanza di motivazione. Io non l’ho detto, ma pure quello che è successo a Marco mi ha toccato… ora non posso parlà. La decisione ragazzi l’ho presa”.

Nikita prova a consolarlo: “Se il tuo traguardo lavorativo non è in tv devi visualizzare il futuro, quello che vuoi. Visualizza come vorresti chiamare il tuo ristorante, dove vorresti aprirlo e tutto questo. Devi visualizzare quello che tu vuoi fuori da qui. Se però questo GF può esserti d’aiuto per i tuoi piani pensaci benissimo. Magari questo è un ponto”.

Sicuramente nella puntata di questa sera del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini si confronterà con Luca ove il ragazzo, una volta per tutte, deve manifestare la propria decisione e dire se vuole continuare o meno l’esperienza negli studi di Cinecittà.