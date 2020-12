GF Vip, lo sfogo di Giulia Salemi dopo la lite con la Gregoraci: "Mi faceva sentire inferiore, è incattivita"

Giulia Salemi durante la diretta del “Grande Fratello Vip” andata in onda ieri 30 novembre su Canale 5, ha dovuto affrontare spinose questioni riguardanti il suo rapporto con Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima giorni indietro aveva accusato la Salemi di essersi avvicinata al suo ex marito durante una vacanza e di avere, al contrario, preso le distanze da lei ignorandola totalmente.

Alfonso Signorini ieri sera ha riaperto l’argomento mandando in onda alcune clip che mostravano la Salemi risentita per le parole di Elisabetta, arrivando a definirla snob e scostante, mentre in altri filmati si sentiva la Gregoraci insinuare che Giulia si fosse fatta pagare le vacanze e fosse stata “mantenuta” a livello economico durante quel viaggio.

Insomma, come si suol dire, sono volati stracci tra loro e dopo la fine della diretta la Salemi ha raggiunto in veranda Giacomo Urtis e Selvaggia Roma. Con loro si è aperta e ha di nuovo parlato di ciò che era successo poco prima in puntata, ribadendo che la reazione della Gregoraci è stata molto più forte della sua e questo – secondo la sua opinione – dimostrerebbe il rancore che la bella showgirl ha nei suoi confronti.

GF Vip, lo sfogo di Giulia Salemi

Ma Giulia si spinge oltre e rivela quanto alcuni personaggi del jet-set, compresa la Gregoraci, l’abbiano fatta sentire inadeguata: “Lei (riferendosi alla Gregoraci, ndr) è una di una lunghissima serie di persone che in questi anni mi hanno fatta sentire inferiore. Mi fa ridere che da una battuta come ‘snobettina’ tu l’hai rigirata e mi stai accusando delle peggio cose”.

Poi precisa anche che questa reazione così forte da parte di Elisabetta sia stata provocata da una sorta di gelosia che nutre nei confronti di Pierpaolo: “Io non le ho detto nulla, ha fatto tutto lei da sola. Ho visto tutte le facce, le espressioni, le smorfie, è lei che è incattivita“. Poco dopo Giulia Salemi, come riporta il sito “FanPage“, si è lasciata andare ad un pianto liberatorio e qui trova l’appoggio di Selvaggia Roma che fa notare: “Le ha detto davanti a milioni di persone che è una scroccona e ci prova con la gente”. Tra le due sembra esserci sintonia, forse vale proprio il detto “il nemico del mio nemico è mio amico“, staremo a vedere.