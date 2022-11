GF Vip, lo sfogo di Edoardo Tavassi: "Apro la porta rossa e me ne vado, con questa gente non ci sto"

Ascolta questo articolo

I telespettatori assistono a un nuovo scontro nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5, con protagonisti Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi. Il tutto viene scaturito da una risatina del fratello di Guendalina mentre l’influencer stava semplicemente canticchiando una canzone.

“Tu tendi a inferieri sugli altri… io non voglio litigare, ti sto dicendo come la penso” afferma Sarah in maniera pacifica per poi aggiungere: “Non tendere a sbeffeggiarmi per come parlo, per i verbi, per ogni cosa. Io non ho autoironia? Ma cosa dici? Mi fai passare per una cretina che non capisce nulla”.

Lo sfogo spiazza Edoardo che, dopo aver accusato Sarah di aver aperto una discussione su un argomento senza senso, si sfoga con gli altri vipponi: “L’importante è che voi sappiate che io non lo faccio con malizia. Sono abituato con i miei amici a scherzare così. Io non sono una persona cattiva. Non scherzo più con lei“.

Lo sfogo di Edoardo Tavassi

Il tutto però non finisce qui poiché, come riportato testualmente dal sito “Biccy“, Edoardo rivela di essere pronto ad abbandonare la Casa dopo la lite con Sarah poiché non vuole vivere con dei concorrenti che non hanno nessun senso dell’umorismo.

“Non è vero che l’ho denigrata! Io le ho detto all’orecchio che è scema? Mai!“. Tavassi quindi si mostra ancora meravigliato per questo attacca di Sarah e non esclude colpi di scena nei prossimi giorni: “Se sento un’altra bugia su di me o apro la porta rossa e me ne vado o me la aprono loro. No mi dispiace ma io qui dentro con questa gente non ci sto. Fuori ho un lavoro io esco. Io vado fuori, non ce voglio vivere così”.

Nel giro di pochi minuti Edoardo viene chiamato dagli autori per cercare, quasi sicuramente, di calmarlo e farlo ragione sulle proprie parole.