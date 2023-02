GF Vip, lo sfogo di Dana Saber: "Un’esperienza che mi ha fatto perdere tempo. Edoardo Donnamaria è un ragazzino viziato"

Ascolta questo articolo

La brevissima avvenutra vissuta da Dana Saber nella Casa del “Grande Fratello Vip”, il reality show in onda su Canale 5, non è stata per nulla positiva. La modella italomarocchina infatti non ha legato praticamente con nessuno, scontrandosi così con la maggior parte dei concorrenti presenti negli studi di Cinecittà.

In questi giorni l’ex concorrente ha rilasciato un intervista a Lorenzo Pugnaloni per “MondoTv24” in cui ha voluto parlare della sua esperienza nella Casa. Come ci si poteva aspettare Dana sembra aver un parere negativo verso la maggior parte dei concorrenti, e spezza solamente una lancia a favore di Attilio Romita.

L’intervista rilasciata da Dana Saber

“La mia esperienza al GF ha rappresentato per me un livello molto basso che mi ha fatto solo perdere del tempo” ha rivelato con un pizzico di delusione Dana, per poi parlare di uno dei pochi concorrenti con cui è riuscita a legare: “Attilio Romita è la persona che più mi porto a cuore“.

Si parla poi della storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, ove lancia un attacco piuttosto pesante nei riguardi dell’ex volto di “Forum”: “Penso che sia un ragazzino viziato che, se non ha in mano il giocattolino, si arrabbia con modi aggressivi nei suoi confronti, mettendogli tutta la casa contro. Penso che appena Antonella uscirà dalla casa e vedrà tutti i video, gli darà un bel calcio nel sedere e lo manderà a quel paese“.

Sembra avere un parere piuttosto simile anche nella conoscenza tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, poiché dichiara di vedere un minimo di sentimento solamente da parte dell’ex tronista di “Uomini e Donne”, mentre secondo Dana la showgirl non proverebbe nulla di così importante.

Svela poi chi secondo lei meriterebbe di vincere il “GF Vip”, ma non crede che uno dei suoi nomi possa trionfare: “Mi piacerebbe che vincesse Nikita o Antonella, però secondo me vincerà Micol perché Signorini è il padrino del figlio della sorella, in pratica è come se fosse suo zio”.