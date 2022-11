GF Vip, lo sfogo choc di Carolina Marconi: "Mi hanno augurato la morte o che ritorni il tumore"

Ascolta questo articolo

Carolina Marconi è stata l’eliminata della quattordicesima puntata del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’italovenezuelana ha infatti perso al televoto che vedeva come protagonisti George Ciupilan, Patrizia Rossetti e Pamela Prati.

Una volta arrivata negli studi di Cinecittà, Carolina ha ammesso di essere felice per questo addio, ove già nella Casa si era sfogata chiedendo agli autori di voler abbandonare la trasmissione, sottolineando però la propria delusione di aver fatto conoscere solamente il lato più duro di se.

Le parole di Carolina Marconi dopo il “GF Vip”

Carolina è finalmente riuscita a ritornare sui propri canali social, parlando per la prima volta a cuore aperto con i suoi numerosi fan. La Marconi ha voluto fare chiarezza su come sono andate realmente le cose all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”, rivelando poi di aver ricevuto dei commenti piuttosto duri da parte di alcuni utenti.

“Questo è stato un duro colpo al cuore, ero ignara di tutto ciò. Sono stata male, solo ora mi rendo conto di quanto tutto fosse diverso dalla realtà che stavo vivendo” ha rivelato Carolina come si può leggere in un lungo post di Instagram, ammettendo poi la propria delusione per le numerose offese ricevute.

Si parla poi del caso Marco Bellavia, ammettendo che questa vicenda avrebbe segnato in negativo il proprio percorso nella Casa più spiata d’Italia: “Quando Marco era un po’ giù di morale, ci siamo trovati in camera e mi aveva confessato di voler andare via, di voler abbandonare il gioco”. In questa circostanza lo avrebbe incoraggiato ad andare avanti e pensare alla sua famiglia, ma purtroppo il web, come rivelato dalla diretta interessata, avrebbe preso solamente il pezzetto della clip in cui accusa l’ex conduttore di “Bim bum bam” di essere patetico.

Infine ammette di non aver ancora capito tutto l’odio ottenuto nel corso delle settimane: “Perché tutto questo odio? Mi hanno detto di fare distinzione tra malattia di serie a o serie b, a me che ho vissuto gli ultimi 2 anni negli ospedali aiutando tutti, che non sono ancora fuori pericolo posso far mai distinzioni di malattie? Mi hanno augurato la morte, che il mio tumore possa tornare e questa volta essere letale”.