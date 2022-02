GF Vip, lo scoop di Giacomo Urtis: "Delia ha regalato un ménage à trois ad Alex per il suo compleanno"

Il triangolo amoroso formato da Alex Belli, Soleil Sorgè e Delia Duran sta praticamente portando avanti le dinamiche della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotta da Alfonso Signorini. Proprio su questi propositi che l’attore per la diretta di lunedì dovrebbe entrare nuovamente nella Casa per starci almeno un paio di settimane.

Ovviamente non si tratta di una seconda partecipazione da concorrente, ma è solamente un ospite che deve scegliere con quale donna uscire dopo la finale del “GF Vip”. Al momento però non sembrano esserci dubbi siccome Alex, sia negli studi di Canale 5 che con vari aerei, ha rivelato di voler continuare la sua relazione con Delia.

Il nuovo scoop di Giacomo Urtis

In queste settimane Delia ha parlato in maniera piuttosto aperta dell’argomento dedicato alla sessualità con Alex Belli, rivelando di aver condiviso il letto con altre donne. Tra queste ci starebbe Stella, una collaboratrice dell’ex protagonista di “CentoVetrine”, con cui in passato si sarebbero scambiati dei baci e dei momenti di forte intimità.

Come riportato testualmente da “Biccy” Giacomo Urtis, durante l’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque” condotto da Barbara D’Urso con ospite in studio Stella, afferma che Delia avrebbe fatto un regalo speciale al compagno per il suo compleanno: “Sei tu Stella che stai addosso ad Alex, perché io so che Delia per il compleanno di Alex gli ha regalato un bel ménage à trois. E tu non c’eri, anzi c’era pure un quarto ma tu no. Tu c’eri Stella? No non c’eri tra questi. Era un compleanno di Alex e lei ha voluto fargli questo regalo speciale. Delia, Alex, un’amica di lei e un’altra persona”.

Stella conferma la voce di questo presunto ménage à trois vedendo come protagonisti Alex e Delia, rivelando però che sarebbe capitato molti anni fa, affermazione che non sembra convincere del tutto il chirurgo estetico.