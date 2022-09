GF Vip, lo scherzo notturno a Charlie Gnocchi finisce male: "Sei un imbeci*e, non capisci un ca*o!"

Ascolta questo articolo

Il “Grande fratello Vip” è iniziato da appena una settimana, ma i coinquilini della Casa più spiata d’Italia sembrano già sentire una certa sensazione di noia. Le giornate passano tra chiacchiere e alcune attività di gruppo, ma quando arriva la sera i vipponi iniziano a non saper che fare e allora scattano i piani anti-noia.

Edoardo Donnamaria e Luca Salatino insieme a Nikita Pelizon, hanno quindi pensato di organizzare uno scherzo a Charlie Gnocchi, ma qualcosa è andato storto e quello che doveva essere un momento di ilarità si è trasformato in motivo di insulti. Ma vediamo meglio come si sono svolti i fatti.

GF Vip, lo scherzo a Charlie Gnocchi finisce male

Nikita, con la complicità di Edoardo Donnamaria e Luca Salatino (quest’ultimo all’inizio poco propenso a partecipare), hanno pensato di disturbare il sonno di Gnocchi posizionando una cipolla sul suo cuscino. Charlie ha subito avvertito l’odore fastidioso della verdura e si è svegliato di soprassalto.

Indispettito e furioso per questo brutto risveglio, ha iniziato a rincorrere i vipponi fino poi a sedersi sul divano del salotto e a chiedere ripetutamente chi fosse stato l’artefice dello scherzo. Dopo molte insistenze, Nikita ha confessato: “Sono stata io, non volevo ti arrabbiassi“. La reazione di Gnocchi non si è fatta attendere: “É stato uno scherzo imbeci**e, sei un imbeci**e“, convinto che lo scherzo fosse stato organizzato da Luca Salatino.

A niente è valsa la confessione della gieffina che continuava a prendersi la totale responsabilità di quanto accaduto, Gnocchi ha continuato a credere che fosse farina del sacco dell’ex tronista di Uomini e Donne: “Ho capito chi sei. Questa cosa la sai anche tu, mica me la prendo io“, che alla fine ha perso la pazienza e ha replicato: “Ma chi sei tu! Te lo giuro su mia madre che non ho fatto niente, pensi che ho paura di dirti che sono stato io?“. Ma Charlie non ha sentito ragioni, convinto di essere stata vittima di uno scherzo troppo pesante: “Non siete apposto a venire in 4 e 5 a mettere la cipolla a uno che voleva dormire. Ridevate tutti pensando di aver fatto una cosa divertente“.