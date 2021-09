GF Vip, lite Volpe-Bruganelli: parlano loro

La nuova edizione del Grande Fratello Vip inizierà lunedì 13 settembre. Non si è ancora partiti e già le dinamiche, i botta e risposta a distanza, gli scivoloni e le polemiche, divampano. Se il nome di Tommaso Eletti ha creato caos, la sua gaffe non è stata da meno. Il botta e risposta tra lui e Sonia Bruganelli che si è innescato, assicura che ne vedremo delle belle. Ma non è finita qui.

L’opinionista è stata anche al centro del gossip per la presunta lite con la sua collega, Adriana Volpe. Si è vociferato che le due donne non avessero un buon feeling e dal primo momento in cui si sono conosciute, le cose non sono andate. Si è parlato anche del famoso servizio fotografico. Sembrerebbe che durante lo shooting per presentare la nuova edizione del GF Vip, tra la Bruganelli e la Volpe ci fosse aria di tensione.

Le due hanno avuto difficoltà a scattare le foto e tutto sarebbe partito da un’antipatia da parte di Sonia nei riguardi della sua collega. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Davide Maggio. Adesso e per la prima volta, le dirette interessate sono intervenute e al magazine Chi hanno spiegato come stanno davvero le cose tra loro. È partita la Bruganelli, la quale ha ammesso di punzecchiare la Volpe.

Ritiene che la sua collega sia una persona “molto attenta“, mentre lei è più “leggera“. Spazio poi alla notizia uscita e al famoso servizio fotografico che l’avrebbe viste, rivali. “Si è presentata con uno spacco pazzesco e ho detto ‘non mi mettete accanto a lei’, ma era un complimento“, queste le parole della moglie di Paolo Bonolis. Dunque tra lei e Adriana Volpe non vi è alcuna rivalità.

Sicuramente sono due persone diverse, ma non c’entra quanto si è detto nelle ultime settimane. La frase di Sonia era un complimento e nessuna lite si è consumata tra le due donne. Anche Adriana ha confermato le parole della sua collega, aggiungendo che la stima molto. “Abbiamo due stili diversi ma complementari: lei pensa di essere più istintiva, ma anch’io sono poco razionale nelle mie scelte. Però avere lavorato in tv per vent’anni mi spinge a pormi verso il pubblico in un certo modo“, queste invece le dichiarazioni della Volpe.

Insomma, le due opinioniste sono più cariche che mai. Per la Volpe è un ritorno a casa, dopo aver partecipato alla quarta edizione nelle vesti di concorrente. La Bruganelli invece è un’esordiente, ma sicuramente con lei ne vedremo delle belle. Ha ammesso che non apprezzerà la spontaneità o l’essere veri di un personaggio, perché ciò che conta in un reality come il GF è la strategia.