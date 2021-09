GF Vip, lite tra Raffaella Fico e Soleil Sorgè: "Sei perfida"

Nella prima diretta del “Grande Fratello Vip“, condotta da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nella giornata di ieri su Canale 5, i telespettatori hanno assistito alla prima lite tra donne con protagoniste Raffaella Fico e Soleil Sorgè.

Che ci fosse un’aria piuttosto tesa tra le due si era già percepito durante il loro ingresso. Infatti nelle prime battute Soleil ha provato a salutare Raffaella Fico, ma quest’ultima è stata abbastanza fredda nei suoi confronti mostrando tanta indifferenza. L’ex tronista di “Uomini e Donne”, come riportato da “Fanpage“, ci ha poi riprovato nuovamente dopo pochi minuti, ma in questo caso la Fico ignora totalmente il suo gesto.

Raffaella Fico attacca Soleil Sorgè

Probabilmente offesa dal suo gesto, Soleil durante le nomination fatta in maniera palese, decide di mandare al televoto Raffaella Fico. Da qui nasce la piccola lite che vede protagoniste le due showgirl, ove viene messo subito in chiaro ai fan del “GF Vip” che la convivenza tra le due concorrenti sarà molto difficile.

Il discorso viene aperto da Raffaella Fico: “Prima di entrare qui, mi era antipatica, poi però una volta averla vista dal vivo nella Casa mi ero ricreduta. Forse mi sbagliavo“. L’italoamericana rivela di aver fatto il suo nome solamente per un motivo: “Le altre non potevo nominarle, ognuna per un motivo diverso” per poi salutarla con “Bye bi*ch” che può essere tradotto in italiano con “ciao str**za” o “ciao pu**ana”.

L’ex compagna di Mario Balotelli, stizzita dal saluto della Sorgè, scaglia un’ultima frecciatina: “Per fortuna che tra donne bisogna essere solidali, non mi sembra carino dire certe cose davanti a tutti. È perfida“. Le attenzioni dei telespettatori da casa ora sono tutte concentrate su Raffaella e Soleil, dal momento che sin dalle prossime ore hanno il potenziale per poterci regalare dei momenti di trash indimenticabili.