GF Vip, lite tra Lulù Selassié e Maria Monsè: "Sei una persona triste e ignorante"

Nella giornata del 3 dicembre è andata in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Oltre a un nuovo chiarimento sul rapporto tra Soleil Sorgè e Alex Belli, i telespettatori hanno assistito a una furente lite con protagonisti Maria Monsè e Lulù Selassié.

Maria, nonostante sia entrata solamente da pochissimi giorni nella casa più spiata d’Italia, è riuscita immediatamente a far parlare di se per i suoi attacchi. Proprio per questo motivo ha ricevuto tantissime critiche dagli altri inquilini, in particolar modo da Lulù, che anche in questa diretta ribadisce la sua poca simpatia sulla Monsè.

Lo scontro tra Maria Monsè e Lulù

Parlando della principessa, Maria l’accusa di fingere di avere gli attacchi di panico, ma Lulù dinanzi a queste dure accuse non ci sta e passa all’attacco: “Sei una persona triste e ignorante. Nessuno si deve permettere di prendere in giro una persona per queste cose”.

La Monsè, oltre a rispondere alle parole di Lulù, lancia una frecciatina anche a Sophie Codegoni e Jessica, l’altra ragazza con cui ha legato pochissimo all’interno gli studi di Cinecittà: “Rispetta le persone, calmati. Sei una iena. Non mi va di sentirmi giudicata ed essere bollata come poco simpatica senza motivo”.

L’attrice viene poi stuzzicata da Alfonso Signorini, in cui le chiede la verità dietro a un presunto confessionale origliato da Lulù: “Sono stata giudicata antipatica perché volevo essere d’aiuto. Lulù è una grande furba, è scorretta ed è senza coscienza. Non solo ha sentito il confessionale, ma poi mi è venuta dietro a urlarmi, a dirmi ‘come mi permetti di giudicarmi'”.

In studio poi interviene Clarissa, la sorella di Lulù, in cui invita la ragazza a vivere la sua esperienza in maniera più tranquilla poiché, da parte del pubblico, sta ricevendo numerosi consensi in positivo. Ed effettivamente, leggendo i numerosi commenti su Twitter, molti si sono schierati in difesa della Selassié, ove Maria Monsè viene accusata di essere stata fin troppo esagerata nei suoi confronti.