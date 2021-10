GF Vip, lite tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo

Durante la diretta di lunedì sera del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 che vede la conduzione di Alfonso Signorini, i telespettatori hanno assistito a una lite abbastanza pesante tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo per le vicende capitate durante la scorsa settimana negli studi di Cinecittà.

Partendo dall’inizio, nella puntata di venerdì Katia e Carmen Russo hanno litigato in diretta a causa delle nomination. Stuzzicata da Alfonso Signorini, Jo Squillo dice la sua in merito, ove prende le difese della moglie di Enzo Paolo Turchi rivelando che è totalmente certa che non ci sia stata alcuna cattiveria su una frase detta sulla famiglia nei confronti della Ricciarelli.

Il confronto tra Katia e Jo

Nella puntata del 25 ottobre arriva il fatidico faccia a faccia in cui le due donne possono esprimere i loro pensieri. Inizia Jo: “Tu vuoi che si raccontino le cose come piacciono a te, ci sono tante piccole cose che non ci fanno piacere, ma per rispetto della tua persona non lo faccio. Io non le tiro mai questo cose, ti ho sempre difesa e capita”.

Katia ricorda nuovamente che Jo si è schierata nei confronti di Carmen Russo, accusandola quindi di essere una bugiarda. L’attivista afferma che Carmen abbia totalmente sbagliato per la frase detta sulla famiglia, ricordando però che prima di questa piccola gaffe si è comportata sempre in maniera gentile nella casa.

Tra le opinioniste Adriana Volpe chiede a Jo Squillo di essere più sincera, e come riportato da “Leggo” anche Signorini si unisce al coro: “Non puntiamo alla trita e ritrita tra la solidarietà tra donne ma questo non significa che non si possa avere una dialettica. Devi dire quello che pensi“. La Squillo sottolinea di non aver mai avuto nessun tipo di problema nel dire ciò che pensa.

I toni, con il passare dei minuti, diventano sempre più accesi e quindi Alfonso è costretto a far terminare il confronto ricevendo un “grazie” da Katia.