GF Vip, lite tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan: "Eri fredda e non mi hai cercato"

I primi allarmi di un possibile allontanamento tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan sono stati dati dal vippone durante una sua recente intervista a “Pomeriggio Cinque“. In questa circostanza, durante una chiacchierata con Barbara D’Urso, rivela di non essere riuscito a sentire l’ex concorrente del “GF Vip”, chiedendo così a gran voce il suo numero di telefono per provare a mettersi in contatto.

Alfonso Signorini, durante la puntata del 10 marzo, prova a far chiarezza sul rapporto tra i due. La situazione però sembra essere piuttosto spinosa, siccome entrambi hanno fatto capire che non si fidano più come durante la loro esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Lo scontro tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan

Come riportato dal sito “Leggo“, la conversazione viene iniziata da Miriana, poiché Alfonso Signorini la chiama al suo fianco per farla sfogare: “Quando sono entrata in studio ho sentito una freddezza, poi l’ho cercato, voglio parlare con lui da sola. Io ho ancora voglia di capire cosa sta succedendo. Ci siamo promessi di non portare dietro le telecamere e lui l’ha fatto. Mi ha detto stai con la tua famiglia e in questo momento voglio parlare con lui da sola come ci eravamo promessi“.

Biagio invece non sembra essere molto convinto dalla versione portata in studio dall’ex volto di “Non è la Rai”: “Non mi hai cercato, eri fredda. Ti avrei voluta baciare davanti a tutti, non è avvenuto. Sono stato il primo a dirti che dovevi stare con tuo figlio ma poi vedo su Instagram che stai in giro e non mi mandi nemmeno un messaggio”.

Un po’ come successo durante il confronto tra Soleil Sorgè e gli altri vipponi all’interno degli studi di Cinecittà, anche in questa circostanza Alfonso Signorini perde un po’ la pazienza rivelando, con toni poco ironici, che chi si somiglia alla fine si prende.