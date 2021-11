GF Vip, lite tra Aldo Montano e Alex Belli: i due arrivano quasi alle mani

La giornata di Halloween per i concorrenti del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, viene ricordato dai telespettatori per aver regalato al programma numerose dinamiche nuove.

Il protagonista della giornata è stato sicuramente Alex Belli che, durante una chiacchierata con Gianmaria Antinolfi, ha parlato anche di Aldo Montano. Sullo schermidore però non sembra avere un parere positivo, dal momento che lo definisce come una persona falsa e ipocrita, cosa che tra l’altro viene confermata anche dall’ex fidanzato di Soleil Sorgè.

La lite tra Alex Belli e Aldo Montano

I primi litigi sono nati nella giornata di ieri, ma la situazione è peggiorata durante la mattinata del 2 novembre. Infatti Alex Belli e Aldo Montano sono arrivati quasi alle mani, con lo sportivo che ammette senza giri di parole di essere rimasto stupefatto dalle parole dell’attore ed a oggi l’accusa che non si sta mostrando davvero per la persona che è veramente.

Dopo questa lite entrambi provano a chiarire in giardino, ma la situazione continua a degenerare con Alex che afferma: “È inutile che ascolti quel ragazzino (si riferisce a Gianmaria Antinolfi n.d.r), che vuole metterci uno contro l’altro. Tu mi ha attaccato stamattina, mi hai dato un ceffone. Non puoi prendertela così”.

Però Aldo Montano resta fermo sulle proprie convinzioni: “Io non sono qui per questo. Sono entrato al Grande Fratello portando dei valori in cui credo. Non accetto degli attacchi così. Mi chiami, mi prendi e mi dici che hai da risolvere delle cose. Non vai in confessionale a fare la suora. Grande, grosso e cogl**ne. Potevi chiamarmi il giorno dopo e parlavamo, non mi fai vedere queste cose in confessionale”.

Ovviamente il pubblico si è totalmente diviso su questa lite, ma molti chiedono addirittura la squalifica di Aldo Montano per gli atteggiamenti offensivi tenuti nei confronti di Alex Belli. Sicuramente nella puntata di venerdì Alfonso Signorini proverà a fare chiarezza sul loro rapporto.