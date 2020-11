GF Vip, lite furiosa tra Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck, che sbotta: "Non darmi lezioni"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” i nervi sono a fior di pelle e ogni occasione è buona per discutere e litigare. Questa volta è toccato allo spumeggiante Tommaso Zorzi e alla contessa Patrizia De Blanck. Il rapporto tra l’influencer e la contessa è paragonabile alle montagne russe: agli attriti e gli scontri iniziali, sono seguiti baci e abbracci e poi di nuovo attriti e scontri.

L’ultima discussione ha avuto come protagonista il pranzo domenicale. Tutti i gieffini erano a tavola, eccetto Maria Teresa Ruta e così i ragazzi hanno deciso di aspettarla prima di consumare il pasto. L’unica che noncurante ha iniziato a mangiare è stata proprio la contessa e per tale ragione, è stata redarguita da Zorzi. Ciò è sfociato in una vera e propria lite, che ha portato la De Blanck ad intimare a Tommasi di non darle lezioni di vita.

L’occasione è servita all’influencer per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e la contessa, come spesso è abituata a fare, gliene ha dette di ogni. Il gieffino ha chiesto alla De Blanck per quale motivo non avesse aspettato Maria Teresa e la contessa, stizzita ha iniziato ad urlare: “Non aspetto, io mangio adesso. Anzi, basta. Adesso non mangio più, mi avete rotto le balle. Ma vi pare che mi faccio dare le lezioni di bon ton da Tommaso Zorzi? Ma come ti permetti di dare lezioni a me?! Adesso mi inca**o“.

A quel punto, Tommaso è esploso “vomitando” in faccia alla contessa tutto ciò che pensa di lei, cogliendo così l’occasione per farle capire una volta per tutte come stanno le cose dal suo punto di vista. “Da quando sono qui mi sono beccato da te ‘str**zo’, ‘sparati’, ‘vaffa’. Da 70 giorni a questa parte ci becchiamo tutti qualsiasi cosa da te. A me hai pure detto che devo spararmi. Non rompere i c**lioni. Sei la prima che rompi i cogl***i“, ha tuonato Zorzi.

L’influencer dunque non è rimasto in silenzio, al contrario ha affrontato la sua compagna d’avventura e le ha fatto capire come vanno le cose in casa, da 70 giorni a questa parte. Sicuramente questo potrà essere argomento di discussione nella prossima diretta, dato che la contessa assume con tutti lo stesso comportamento ed è naturale che dopo 70 giorni, alcuni concorrenti non reggano più i suoi modi di fare.