GF Vip, lite furiosa tra Daniele e Elenoire: "Mi hai rotto i cogl*oni, ma vattene a quel paese"

Dopo giorni di tensione tra Daniele Dal Moro e Elenoire Ferruzzi, è arrivato il momento dello scontro tra i due. Nella Casa del “Grande Fratello Vip” era da tempo che aleggiava un clima di forte nervosismo per via dell’intricato rapporto tra i due vipponi. Se da una parte la Ferruzzi ha ammesso di provare dei forti sentimenti per Daniele, dall’altro il ragazzo non ne vuole sapere e ha iniziato ad allontanarsi da lei.

Sembra che la lezione di Signorini ai tempi dell’infatuazione con Luca Salentino non sia servita alla Ferruzzi che, anche in questa occasione, ha continuato a insinuare che l’ex tronista di “Uomini e Donne” non voglia ammettere i suoi sentimenti per lei solo perché è un trans.

Il duro confronto tra Daniele Dal Moro e Elenoire Ferruzzi

Dopo sfinenti confidenze con i vari componenti della Casa, ieri 26 ottobre sono arrivati ad un confronto che ha da subito preso una brutta piega. Sfinito da giorni di insinuazioni e accuse, Dal Moro è sbottato contro Elenoire davanti ad altri coinquilini che hanno assistito immobili alla scena, così come riporta il sito di Isa e Chia: “ Io non mi vergogno mai perché sono consapevole di quello che faccio. Secondo se mi tirano in mezzo è per colpa tua, non per colpa mia. Quello è il discorso. Il succo è quello che dici che non vuoi averli (i confronti, ndr) però domani (oggi, ndr) ce l’hai. (…)Tu con me devi stare attenta a quello che dici. Sicuro che pietà non ne ho più. Mi sono sempre comportato bene e ho preso solo m***a. Cosa ti ho fatto? Visto che sei così brava a mettermi m***a in bocca, adesso mi hai stracciato i cogl***i“.

Daniele continua accusando la Ferruzzi di non aver mai voluto un vero confronto, ma che sarà obbligata ad averlo in puntata, quando invece sarebbe stato più opportuno – secondo Dal Moro – averlo prima della diretta: “Ieri ti ho chiesto cinque volte cos’è che hai e urlavi e basta! Tu sai solo urlare e con te urlo sopra perché è l’unica cosa che sai fare! Ma vattene a quel paese. (…) Parla, dillo cosa ti ho fatto! Basta! Lei urla e allora pensa di mettermi i piedi in testa. Allora urlo peggio di lei. Io bugie non le dico e non le ho mai dette una volta nella mia vita. Se domani (oggi, ndr) vengono fuori i confessionali e te l’ho detto più volte, ti giuro che non ti rivolgerò più la parola. Ricorda una cosa, male non fare, paura non avere“.

Elenoire non ha voluto sostenere questo confronto e si è trincerata dietro un ermetico “Io con lui con ci parlo“, un comportamento senza dubbio che non potrà mantenere della diretta di questa sera, quando Alfonso Signorini esigerà di fare chiarezza sui loro sentimenti.