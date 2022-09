GF Vip, lite furibonda tra Giaele e la Marconi: "Il tuo matrimonio non è amore. Fai solo la mantenuta"

Ascolta questo articolo

Iniziano i primi veri scontri al “Grande Fratello Vip” e le protagoniste sono Carolina Marconi e Giaele De Donà. Il tutto inizia intorno alla tavola da pranzo, quando Giale si dimostra sorpresa per la nomination ricevuta dalla Marconi, dopo che le due vippone avevano avuto anche momenti di confidenze.

La Marconi non si tira indietro e spiega all’influencer che il motivo per cui l’ha nominata è la poca chiarezza sul controverso modo di rapportarsi con il marito. Ricordiamo infatti che Giale ha dichiarato di trascorrere con il suo consorte solo 6 mesi l’anno, e nel restante periodo ognuno vive la propria vita, comprese relazioni con altre persone.

GF Vp, è lite tra Carolina e Giale

Questo alla Marconi sembra un paradosso: “Per me amore vuol dire condivisione. Allora per me non è amore, cioè sii più sincera. È una persona che ha tanti soldi è miliardari,a ti mantiene ti fa fare la vita di lusso, gli vuoi bene, ma non è amore!” ha sentenziato Carolina.

Dapprima Giaele cerca di spiegare il suo punto di vista, sottolineando anche il fatto che lei riesce a mantenersi benissimo da sola con i suoi brand, ma alla fine sbotta. Si alza in piedi e inveisce contro la Marconi: “Lui è un uomo intelligente che potrebbe avere chiunque e ha scelto me. (…) Non puoi giudicare il mio amore, devi rispettare la mia idea, punto!“.

La Marconi continua a sostenere che per lei l’amore è rispetto e non concepisce il fatto che una persona possa essere serena lontano dalla persona che ama. Gioele, invece, ribadisce quanto siano innamorati e visto che Carolina non ha mai potuto guardare i loro sguardi quando sono insieme, non può nemmeno giudicare la loro relazione.

Alla fine del battibecco, Carolina fa notare che Gioele in puntata è apparsa totalmente diversa da come lei l’ha conosciuta nei giorni passati, la dolcezza che ha visto in lei ha lasciato il posto ad un’arroganza che non è piaciuta. Le due non riescono a chiarirsi e il tutto termina con un reciproco: “Per fortuna io sono diversa da te!“.