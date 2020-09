GF Vip, lite furibonda per Stefania Orlando e Franceska Pepe: gli inquilini sono costretti a separarle

Nella casa del “Grande Fratello Vip” non ci si fa mai mancare nulla e anche in questa quinta edizione, le liti sono una variabile frequente. La motivazione alla base di esse è quasi sempre la stessa: il cibo. Questa volta, le protagoniste di una discussione accesissima, che ha portato anche gli altri inquilini ad intervenire, sono state Stefania Orlando e Franceska Pepe.

Tutto ha preso il via, nel momento in cui i vip erano seduti a tavola e la Pepe ha iniziato a lamentarsi. La modella e web influencer, ha rimarcato come non avesse cenato la sera precedente e dunque non poteva soddisfare il suo pranzo, solo con un piatto di pasta. Tommaso Zorzi e la Orlando, hanno però subito fatto notare alla ragazza, che in mattinata aveva consumato due uova e terminato tutti i limoni a disposizione e per tale ragione non poteva affermare di aver digiunato per tante ore.

Fraceska, ha però nuovamente rimarcato il fatto di non aver cenato e questo ha spazientito e non poco, la Orlando. Myriam Catania è intervenuta e ha chiesto alla Pepe di rispettare le esigenze altrui. La modella per tutta risposta, ha iniziato ad attaccare Stefania, lanciandole una grave accusa: “Prima di insultare, pensaci bene. Tu porti il cibo in camera e hai buttato un kiwi, tu hai sprecato il cibo“.

Naturalmente la Orlando è andata su tutte le furie e ha risposto a Francesca con la K, per le rime: “Sei una provocatrice! Tu mi hai fatto buttare il kiwi dicendo che era marcio. Bugiarda e capra come dice il tuo ex! Stai zitta e porta rispetto!“. La conduttrice Rai ha recuperato il kiwi dalla spazzatura e in maniera del tutto provocatoria, la Pepe le ha urlato: “Allora mangialo davanti a tutti se è buono“.

A quel punto, i presenti sono stati costretti ad intervenire per sedare gli animi. Nello specifico, Matilde Brandi ha dovuto trattenere l’amica Stefania. Il gruppo si è tutto schierato a favore della Orlando, invitando la conduttrice a non replicare alle provocazioni della Pepe. Quest’ultima è praticamente ai ferri corti con la maggior parte della casa e la sua costante nomination ne è la prova.