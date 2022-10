GF Vip, l’ira social per l’addio di Marco Bellavia: "Il suo ritiro è una sconfitta per tutti"

Ascolta questo articolo

Il “Grande Fratello Vip” ha offerto un’altra brutta pagina della televisione. Marco Bellavia, come annunciato dai social del reality show, è stato praticamente costretto ad abbandonare la trasmissione e, secondo Davide Maggio, il ritiro non sia stata una scelta del concorrente.

Nel giro di poche ore le pagine social del “Grande Fratello Vip” sono state inondate da migliaia di messaggi da parte dei fan, ove tutti si sono schierati dalla parte di Marco Bellavia. Al coro si sono aggiunti anche alcuni ex vipponi che hanno fatto parte delle scorse edizioni della trasmissione.

La reazione social dopo l’addio di Marco Bellavia

“Lo spettacolo finisce nel momento in cui ci si dimentica dell’umanità, fare intrattenimento è un’altra cosa” ha affermato con decisione Alex Belli sul suo profilo Twitter per poi aggiungere: “Parliamo tanto di patologie e malattie e di parità, ma quello che stiamo vedendo non è nient’altro che ottusità e disumanità!! Riflettiamoci”.

Dello stesso parere anche Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti: “Le persone in difficoltà si aiutano, non si lasciano marcire in un angolo ad affogare nelle proprie debolezze. Arrivare addirittura ad aggredirle e isolarle a favore del branco, dello spettacolo o di un televoto va oltre il “bullismo” e diventa una cosa sola: “VIOLENZA”.

Miriana Trevisan ha invece ricordato come ci siano milioni di persone che guardano il “GF”, sottolineando quindi l’importanza di dare un messaggio positivo ai più giovani. Un messaggio condiviso anche da Veronia Satti, che ha partecipato all’edizione “Nip” condotto da Barbara D’Urso, ove è riuscita ad arrivare fino in fondo grazie proprio all’appoggio degli altri ragazzi nella Casa.

Oltre ai vipponi, anche i telespettatori si stanno scagliando contro la trasmissione. Oltre alle decine di richieste a Signorini per fare “piazza pulita“, tanti utenti ritengono l’uscita di Marco come una sconfitta del format: “L’abbandono di Marco non è solo una sconfitta in un programma ‘leggero’ come il #gfvip, è una sconfitta per una società che mette in secondo piano persone che soffrono per malattie che non sono fisiche, ma che dovrebbero essere trattate con la medesima importanza”.