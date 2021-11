GF Vip, l’ira di Alex Belli su Adriana Volpe: la reazione della casa

Non accennano a mitigarsi i momenti di incomprensione e le vicende legate intorno al nome di Alex Belli. L’attore infatti da quando è entrato nella casa è stato molto spesso protagonista di discussioni, vicende litigiose e persino accuse di comportarsi in maniera falsa nei confronti del pubblico, ma soprattutto dei suoi compagni d’avventura.

Proprio su quest’ultimo punto pare che Belli abbia dovuto riaffrontare l’argomento. Sono in molti infatti, sul web, in studio e nella casa, a dichiarare che quello dell’attore e di Soleil Sorge, sia solo un copione recitato ed anche male. Insomma i comportamenti dei due non hanno convinto nessuno, soprattutto una delle due opinioniste in studio, parliamo infatti di Adriana Volpe.

Alex Belli: lo sfogo su Adriana Volpe dopo le accuse

Pare che infatti l’ex gieffina ed attuale opinionista Adriana Volpe non abbia per nulla gradito i comportamenti di Alex Belli e della Sorge. Le dichiarazioni di Adriana sono state pesanti, accusando l’attore che in realtà non è mai stato sposato con Delia Duran, ma c’è stato solo una promessa di matrimonio.

A questo giro però Alex non ci sta, tanto che nella notte da libero sfogo al suo risentimento sulle parole della Volpe: “Di che ca..o stiamo parlando? Ma ripigliati. Ripigliati. Non puoi ledere il mio amore. Questo non è più il mio gioco. Se si continua così io mollo, non ci sto“.

Davide Silvestri, patteggiando per il suo amico, decide comunque di calmare Alex, affermando che, per quanto possa aver ragione sulla questione, è meglio assumere un comportamento molto più mitigato, magari parlarne al confessionale, ma con tono più pacati.

Anche l’amica di Belli, Guenda Goria, pare che abbia poco apprezzato le parole della Volpe: “Ho sempre apprezzato Adriana ma mi è dispiaciuto questo mettere in dubbio in toto la realtà di un concorrente fuori dalla casa. Alex è sicuramente teatrale ma non è un uomo falso. È un uomo carismatico, generoso e pieno di iniziative”.

A questo punto della storia anche Soleil ha iniziato a nutrire non pochi dubbi su Alex, soprattutto per quanto riguarda la sua sincerità in gioco: “C’è qualcosa che non quadra oppure mi hai preso per il c..o tutto il tempo”.