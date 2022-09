GF Vip, l’intervista di Orietta Berti: "Spero di non dimenticarmi i nomi dei vipponi. Lì scriverò su una mano"

Ascolta questo articolo

Orietta Berti è la vera novità della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini dal 19 di settembre. Al suo fianco ci sarà Sara Bruganelli, confermata nonostante le critiche ricevute dalla maggior parte dei telespettatori durante la scorsa annata del “GF Vip”.

In questi giorni Orietta Berti ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “TV Sorrisi e Canzoni” diretto da Aldo Vitali e pubblicata in queste ore sul sito del magazine. Qui la neo opinionista del programma rivela di voler mettere in campo tutta la sua ironia, sottolineando di essere molto curiosa di questa nuova avventura sul piccolo schermo.

L’intervista di Orietta Berti

Parlando della sua prossima esperienza al “Gf Vip 7” dichiara: “Sono curiosa. Voglio sapere chi ci sarà e capire qual è la loro personalità. Sono anche un po’ preoccupata, ma capita quando si fa una cosa nuova. Sono istintiva, quello che mi verrà in mente lo dirò: se uno esagera, recita o maschera troppo, lo farò notare“.

Parlando della sua collega, rivela di apprezzare molto il suo carattere graffiante e il modo di dire le cose in faccia senza usare filtri. Nonostante questo spera di non andare in escandescenza durante la sua presenza negli studi del “Grande Fratello Vip”, seppur in merito al momento non sembra avere dubbi.

Non ha paura di possibili prolungamenti del “Grande Fratello Vip”, poiché afferma che lavorare le fa sempre piacere. Il suo futuro comunque continua anche in campo discografico, poiché prossimamente uscirà il cofanetto dei primi 55 anni di carriera dal titolo “La mia vita è un film“, ove ci saranno svariati brani tra cui “Mille” cantata con Fedez e Achille Lauro e “Luna piena” e altri duetti.

Infine ritorna a parlare nuovamente del “Gf Vip”, svelando simpaticamente di aver trovato un modo per evitare di commettere gaffe: “Starò attenta, ma i concorrenti sono tanti e sarà facile confondersi. Mi sa che dovrò scrivermi i loro nomi sul palmo della mano“.