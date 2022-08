GF Vip, l’intervista di Orietta Berti: "Con loro sarò sincera ed esprimerò la mia opinione"

Ascolta questo articolo

Orietta Berti si sta preparando al meglio per diventare la nuova opinionista della prossima edizione del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Al suo fianco ci sarà Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis già presente durante la scorsa edizione.

Come riportato testualmente dal sito “Il Sussidiario”, l’artista ha rilasciato un’intervista a “Nuovo TV“, settimanale diretto da Riccardo Signoretti, in cui si parla anche del “GF Vip”. Orietta ammette che, appena possibile, vuole studiarsi le schede di tutti i concorrenti ed è pronta a guardarli praticamente 24 ore su 24 in diretta TV.

Le parole di Orietta Berti

“Appena sarà definito il cast, studierò con grande attenzione le schede dei concorrenti” afferma con decisione Orietta Berti, facendo così capire che neanche le due opinioniste non sanno molto sul cast: “Visto che soffro d’insonnia e dormo due ore per notte, li guarderò praticamente sempre. Invece di occuparmi delle faccende di casa come faccio oggi trascorrerò le mie notti sul divano a guardare la TV”.

Successivamente svela come si comporterà con i concorrenti nella Casa: “Con loro sarò sincera. Quando gli inquilini della Casa diranno qualcosa di particolare o susciteranno la mia curiosità porrò loro certe domande…. E se in qualche situazione esagereranno, glielo farò presente. Sarò me stessa come sempre ed esprimerò la mia opinione, sperando di non fare troppe gaffe”.

Ovviamente Orietta non ha accantonato la sua carriera da cantante. Oltre a un programma simile a “D’Iva” di Iva Zanicchi che dovrebbe andare in onda prossimamente su Canale 5, in questa chiacchierata si parla di una possibile partecipazione al “Festival di Sanremo“.

L’Usignolo di Cavriago non esclude questa possibilità, sottolineando però di essere pronta a partecipare alla kermesse canora come ospite in una serata o anche in gara, sempre se dovesse trovare la canzone giusta.