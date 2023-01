GF Vip, l’intervista di Luca Salatino: "La Casa mi manca". E svela il suo vincitore

Ascolta questo articolo

Luca Salatino ha deciso di sua spontanea volontà di abbandonare la Casa del “Grande Fratello Vip“. L’ex volto di “Uomini e Donne” infatti sin da subito ha sentito la mancanza dei suoi familiari, e in particolar modo di Soraia Ceruti e nonostante l’invito della sua fidanzata e di Alfonso Signorini di continuare questa esperienza, alla fine decide di lasciare e salutare gli altri compagni di viaggio senza rimpianti.

Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, in questi giorni Luca ha rilasciato una lunga intervista a “Casa Chi“, il programma in onda sui social del settimanale “Chi Magazine“. Oltre ad ammettere di sentire un po’ la mancanza degli studi di Cinecittà, svela chi sono i suoi concorrenti con cui è riuscito a legarsi di più.

Le parole di Luca Salatino sul GF Vip 7

Senza giri di parole, l’ex vippone afferma di sentire la mancanza della Casa anche se non si è mai pentito del tutto del suo ritorno dalla sua fidanzata: “Sono sincero, un po’ manca, è un’esperienza molto forte al di là di quello che può sembrare da fuori. Non ci sono solo momenti malinconici e brutti nella Casa. Ci sono stati anche momenti belli e divertenti. Ma tornare è stato ancora più bello. Stiamo vedendo tutte le cose per fare casa, anche se non credevo che fosse molto impegnativo! Adesso abbiamo preso casa a Como, stiamo facendo tutti i giri per i mobili, la cucina, il salone”..

Continuando a parlare della settima edizione del “Grande Fratello Vip”, svela che i concorrenti con cui è riuscito a legare di più sono Daniele Dal Moro, Amaurys Pérez e Antonino Spinalbese. Invece ci sono anche dei vipponi che desidererebbe non vedere, come Sofia Giaele De Donà e le neoentrate Dana Saber e Nicole Murgia.

Tra i suoi preferiti poi troviamo anche un altro concorrente che, almeno per il momento, ritiene il favorito per vincere la settima edizione del reality: “Il ‘GF’ secondo me lo vince George, un ragazzo educato, che non si mette in mezzo a cose per farsi vedere”.