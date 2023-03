GF Vip, l’intervista di Ginevra Lamborghini: "Antonella Fiordelisi meritava la finale, è stata tartassata troppo"

Per Ginevra Lamborghini la propria esperienza nella Casa del “Grande Fratello Vip” è stata molto travagliata. L’ereditiera infatti è stata squalificata da Alfonso Signorini e dagli autori a causa di alcuni atti di bullismo nei confronti di Marco Bellavia, ove la tematica legata all’ex conduttore di “Bim bum bam” si è discussa per due dirette.

Nonostante questo ha riavuto l’opportunità di entrare negli studi di Cinecittà come ospite con l’obbiettivo di far schiarire le idee ad Antonino Spinalbese. Negli ultimi giorni però si parla di un allontanamento tra Ginevra e l’ex fidanzato di Belén Rodríguez, ove l’imprenditore ha pubblicato una foto con scritto: “Tourne la page”, che in italiano significa “voltare pagina”, post che molti fan hanno ipotizzato fosse collegato alla possibile rottura con Ginevra.

Le parole di Ginevra Lamborghini sul “GF Vip 7”

Intanto, come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, Ginevra ha rilasciato un’intervista a “Casa Chi” in cui ha parlato del reality. Qui ha espresso il suo parere sull’eliminazione ricevuta da Antonella Fiordelisi nell’ultima diretta, ove la Lamborghini afferma che la schermitrice avrebbe meritato come minimo di arrivare fino alla puntata finale.

“Lei meritava di essere in finale arrivandoci da sola e non in coppia con Edoardo” ha affermato con decisione Ginevra per poi aggiungere sull’ex vippona: “Lei è stata tartassata per tanto tempo, praticamente in ogni puntata aveva una tematica e meritava la finale”.

Si parla poi degli altri vipponi, ove Ginevra ha rivelato chi per lei merita di vincere la settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini: “Sulle altre non saprei che dire. Anche Nikita è stata educatissima dall’inizio alla fine, mi permetto di dire molto di più di altre eppure in finale mi pare che non ci sia anche se secondo me ci va. Per me meritano di vincere Nikita o Andrea perché è un personaggio estremamente pulito. È il classico bravo ragazzo della porta accanto”.