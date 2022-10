GF Vip, l’incontro tra Marco Bellavia e Pamela Prati: "Avrei voluto che nascesse un amore"

Ascolta questo articolo

Oltre al confronto in studio e con i concorrenti nella Casa di Cinecittà Marco Bellavia, durante la puntata del 20 ottobre del “Grande Fratello Vip“, ha avuto un breve faccia a faccia con Pamela Prati. L’ex conduttore di “Bim Bum Bam” non ha mai nascosto di aver provato, sin dai primissimi giorni, un qualcosa d’importante.

Pamela, almeno inizialmente, non ha ricambiato del tutto i sentimenti di Marco, mandandolo al televoto poco prima del suo ritiro. Con il passare dei giorni però la vippona sta iniziando ad aprirsi nei suoi confronti Bellavia, dichiarando nella Casa che vuole rivederlo una volta finita l’avventura negli studi di Cinecittà.

Il confronto tra Marco Bellavia e Pamela Prati

Dopo essersi confrontato con Alfonso Signorini, in cui Marco spiega i motivi dietro la sua decisione di abbandonare la trasmissione, il conduttore chiama negli studi di Canale 5 proprio Pamela Prati. L’ex primadonna del “Bagaglino”, fatta uscire dalla Casa con una scusante, non si era proprio immaginata che doveva confrontarsi proprio con Bellavia.

“Quando ho saputo che saresti stata nella Casa ero contento” ha affermato Marco come riportato testualmente dal sito “Tv Blog” per poi rivelare di provare ancora oggi, dei sentimenti importanti per lei: “Quando ti ho preso in braccio e ti volevo baciare, lo volevo fare davvero. Negli anni abbiamo visto tanti programmi d’amore come ‘Stranamore’, ‘Uomini e Donne’, anche nella Casa nascono degli amori. Io avrei voluto con te un amore. Salutami i tuoi amici ma non dire che te l’ho detto io”.

La Prati sembra condividere i suoi pensieri, e promette un incontro dopo il “GF Vip”: “Lo vorrei abbracciare. Quando uscirò potremo vederci. Poi ti darò un bel bacio. Sono molto felice di vederti. Nella Casa mi sento un po’ più sola da quando se ne è andato. A me manchi“. Stuzzicato da Marco in merito alla nomination ricevuta, Pamela giustifica quel gesto, dopo un po’ di tentennamento, dichiarando di averlo fatto per il suo bene poiché parlava sempre del figlio.

In seguito prendono parola gli opinionisti in studio. Sonia Bruganelli non sembra essere convinta dei sentimenti di Pamela, sottolineando come mandandolo in nomination si sia comportata proprio come gli altri. Orietta Berti invece cerca di fare un commento più pacato, rivelando che in passato anche lei ha sofferto di depressione e ne è uscita grazie all’aiuto del marito Osvaldo Paterlini e dei suoi familiari.