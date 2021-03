GF Vip, l’incontro tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: "Per te sono un amico vero"

La quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, viene vinta da Tommaso Zorzi. Un trionfo tutto sommato meritato, siccome nell’ultima puntata riesce a stracciare al televoto ogni tipo di avversario, tra cui anche la sua migliore amica Stefania Orlando.

L’ultima puntata, andata in onda nella giornata del 1 marzo, per Tommaso Zorzi non è stata caratterizzata solamente dalla vittoria in finale. L’ex concorrente di “Riccanza” ha infatti potuto incontrare, dopo circa due mesi dal suo abbandono spontaneo dagli studi di Cinecittà, Francesco Oppini.

Il faccia a faccia tra Francesco e Tommaso

In questi mesi, seppure solamente sui social e nelle varie interviste rilasciate sui settimanali oppure online, Francesco Oppini ha cercato in ogni modo di sostenere il suo amico. Per di più il figlio di Alba Parietti rivela di essere pronto ad aspettarlo una volta finita questa sua esperienza al “GF Vip”, con l’obbiettivo di brindare e ricordare i vecchi tempi passati nella casa con uno sguardo sempre al futuro.

Alfonso Signorini però ha deciso, proprio nell’ultima puntata del “GF”, di far incontrare Francesco e Tommaso nella casa. Oppini, con un po’ di commozione, prende la parola: “Sono riuscito a farti avere meno paura di certe cose. E questo per me vale più di ogni cosa. Ricordati che una delle più grandi ricchezze è avere delle persone su cui contare. L’amico vero è quello che capisce i difetti e li accetta”.

Un incontro che ha subito immediatamente emozionato Zorzi e ci tiene più volte a ringraziare Alfonso Signorini per la sorpresa fatta: “Non sai quanto ho sognato questo momento e di riabbracciarlo, la mia famiglia si sarà sentita piccola così perché parlavo solo di Oppini. Guarda Alfonso, non lo lascio più”.

Questa sorpresa ha condizionato molto le ultime ore di Tommaso nella casa, dal momento che anche dopo aver vinto la sua nomination contro Stefania rivela di star pensando ancora alla sorpresa ricevuta.