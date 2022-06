GF Vip, l’ex parlamentare Antonio Razzi si candida: "Alfonso chiamami, non te ne pentirai"

Ascolta questo articolo

Una volta abbandonato il mondo della politica, ove dapprima è stato deputato nella lista dell’Italia dei Valori precisamente nella “Circoscrizione Estero – Europa” di Antonio Di Pietro e poi con Forza Italia di Silvio Berlusconi, l’onorevole Antonio Razzi si è dedicato interamente al mondo dello spettacolo.

Il primo programma condotto dall’ex parlamentare è “Razzi Vostri” in onda su Nove con Saverio Raimondo per l’almanacco del giorno, per poi passare in Rai diventando ballerino a “Ballando con le stelle” insieme alla sua maestra Ornella Boccafoschi, ritornandoci nel 2020 per far parte dell’antigiuria. Nel mezzo invece viene ricordato sia per lo scherzo ricevuto dagli autori di “Scherzi a parte” che per le sue ospitate ricorrenti del programma “Storie italiane“.

Il futuro di Antonio Razzi

Abbandonato completamente il mondo della politica, oggi Antonio Razzi vorrebbe continuare la sua carriera sul piccolo schermo. Attualmente è diventato una piccola star nel mondo dei tiktoker italiani ove spesso balla, in maniera più o meno sobria, sulle canzoni del momento.

Intervistato da “Pipol Tv” però Antonio Razzi sottolinea il suo desiderio di voler far parte di un altro reality show: “Mi piacerebbe fare il ‘Grande Fratello Vip’. Anni fa me lo proposero, ma mia moglie era scettica. Mi spingeva a non farlo e quindi decisi di restare a casa. Poi lo scorso anno ho sentito in videocall Alfonso Signorini, ma non mi fecero sapere più nulla. Adesso mi rivolgo a lui: chiamami! Ho voglia di entrare nella Casa più spiata d’Italia e far divertire tutti. Non te ne pentirai“.

Nella seguente intervista ricorda che, negli anni, oltre alla televisione si è dedicato a numerosi ambiti: “Sono arrivato a una certa età in cui non mi pongo più limiti. Faccio TikTok mentre ballo, mi diletto a fare l’opinionista, e adesso faccio anche il modello. La vita è adesso, domani potremmo non esserci”.