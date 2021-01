GF Vip, l’ex fidanzato di Giulia Salemi si autoinvita nella casa: "Sono ancora innamorato di lei"

Lo spagnolo Abraham Garcia ha conquistato la sua notorietà in Italia grazie alla partecipazione alla seconda edizione di “Super Shore“. Nella trasmissione il ragazzo è stato protagonista di una breve storia d’amore con Giulia Salemi, attualmente concorrente della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini.

La Salemi però sembra aver dimenticato quasi subito questo flirt con Abraham e anche la madre Fariba rivela che quella notte di passione tra Giulia e Garcia è stata tutta una messinscena ideata dagli autori: “Giulia ha più volte detto che sono 5 anni che non ha una storia. Quando Giulia dice di non avere rapporti, intende un fidanzamento ufficiale”.

Abraham Garcia vuole entrare nella casa

A quanto pare per Abraham Garcia la storia d’amore con Giulia Salemi è stata molto più importante, e proprio per questo motivo vorrebbe entrare nella casa per riconquistarla. A rivelarlo è il diretto interessato in una recente intervista rilasciata al settimanale “Novella 2000” diretto da Roberto Alessi.

“Giulia mi manca tantissimo e mi piacerebbe incontrarla di nuovo” dichiara Abraham Garcia che poi aggiunge dei dettagli ancora più importanti: “Penso sempre a lei. Purtroppo la distanza, io di Madrid lei a Milano, non ci ha consentito di continuare la relazione”. Ammette di non seguirla molto nella casa del “Grande Fratello Vip”, aggiungendo però di non perdersi neanche una delle clip che vengono pubblicate quasi quotidianamente sul suo profilo Instagram.

Abraham, proseguendo la sua intervista, svela di essere ancora geloso di lei: “Sarei capace di tornare in Italia, piombare nella casa del Grande Fratello Vip e portarmela via. Non sto scherzando. Lo ammetto, sono ancora innamorato di Giulia. Spero che un giorno questo messaggio arrivi alla produzione”. Il ragazzo successivamente smentisce le parole dette da Fariba Tehrani, rivelando che quella notte di passione è stata totalmente spontanea e non preparata a tavolino dagli autori del programma.