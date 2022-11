GF Vip, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi: "Tuo padre ti manipola". Lei: "Non voglio perderti ma non ti amo"

Ascolta questo articolo

Durante la puntata del 7 novembre del “Grande Fratello Vip” arriva il confronto tra Antonella Fiordelisi e il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa. In una intervista rilasciato al sito “Fanpage” Gianluca aveva dichiarato che la loro relazione era soltanto in pausa a causa del reality show, sottolineando però che le cose son tutt’altro che finite.

Nella seguente intervista Gianluca ci ha tenuto a rivelare che i sentimenti non si possono spegnere da un giorno all’altro, ammettendo di non aver apprezzato nell’essere passato per lo stupido della situazione: “Non ho aperto bocca nonostante fossi innamorato e mi abbia fatto male vederla tra le braccia di un altro, ma ora voglio raccontare come sono andate davvero le cose”.

Il confronto tra Gianluca, Antonella ed Edoardo

L’ex fidanzato di Antonella ha l’opportunità di confrontarsi con l’influencer campana molto prima del previsto. Durante l’ultima diretta infatti Gianluca ci tiene a mettere fine sulle voci che li vedevano protagonisti e sui rumor legati al loro passato da fidanzati.

“Guardami negli occhi” ha esordito Gianluca come riportato testualmente dal sito “TGCom24” per poi aggiungere: “Sono venuto qui per parlarti, è stato detto tanto su di noi e io in un mese in mezzo non ho detto una parola. Io con lei mi sono lasciato a giugno. Le ho voluto lasciare fare questa esperienza per farle fare il proprio percorso, non mi sono mai voluto intromettere. Quando ti ho vista tra le braccia di Edoardo mi sono bloccato, sono stato un mese e mezzo fermo, senza dire una parola”.

Antonella, dopo essere stata sfreezata da Alfonso Signorini, ha dichiarato che Gianluca è il suo migliore amico da 7 anni, e di aver provato ad approfondire la loro conoscenza verso il periodo estivo: “Non condividevo molto la nostra storia sui social, ma lui lo faceva ed era una storia comunque sotto gli occhi di tutti. Anche io ero molto innamorata di lui, io non fingo, è una persona che non vorrei mai perdere ma non sono innamorata di lui”.

Gianluca però non ci sta e lancia una piccola frecciatina ad Antonella: “Per me è ancora innamorata di me, mi dispiace che è bastata una persona qualunque. Tuo padre ti ha manipolata, sei totalmente cambiata”. Edoardo invece non sembra accettare questa affermazione, rivelando come sia di cattivo giusto accusare la ragazza di essere manipolata dalla propria famiglia.

Nonostante le insistenze, Antonella continua a rifiutare Gianluca che abbandona il programma molto infastidito. Infine la Fiordelisi parla di questa vecchia relazione in confessionale insieme ad AlfonsoSignorini, rivelando di essere delusa per il fatto di non averlo potuto ringraziare per tutto quello che ha fatto per lei nel corso degli anni.