GF Vip, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi: "Fa del vittimismo mediatico, dopo il reality mi dovrà cercare"

Negli ultimi mesi si è discusso molto di Gianluca Benincasa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. In realtà però Gianluca, nelle recenti interviste, ha affermato di non aver mai rotto definitivamente con la schermitrice campana ove sui social mostra alcune prove delle sue parole.

Proprio per questo motivo il suo ingresso nella Casa era praticamente certo. Tuttavia, come confermato poi dal diretto interessato, il papà di Antonella avrebbe vietato che tutto ciò accadesse, arrivando addirittura a denunciarlo per stalking e altri comprtamenti ritenuti sbagliati dalla sua famiglia.

Le parole di Gianluca Benincasa su Antonella Fiordelisi

Ormai il discorso con Antonella è stato completamente archiviato e, in una recente intervista a “Casa Pipol” riportata testualmente dal sito “Blog Tivvù”, lancia una frecciatina alla sua ex: “Per me tutto quello che sta facendo Antonella è sempre vittimismo mediatico. Tutte queste cose vengono usate in quel momento per una clip e fare vittimismo. Il fatto di addossarsi le colpe, lei già lo sa che alla gente questo provoca interesse emotivo e sta giocando sull’emotività del pubblico“.

Nel caso fosse riuscito a entrare nella Casa, Gianluca ammette che molto probabilmente si sarebbe avvicinato alle altre ragazze presenti negli studi di Cinecittà, tra cui Nicole Murgia e Oriana Marzoli. Soprattutto verso l’attrice ammette di averci parlato già grazie ad alcuni commenti sui social, sottolineando che hanno entrambi la stessa visione su alcuni argomenti.

Si ritorna poi a parlare nuovamente di Antonella, in cui dà per certo che ritorneranno a mettersi in contatto una volta finita la sua esperienza al “Grande Fratello Vip”: “Lei dovrà per forza cercarmi perché ci sono molti interessi che ci hanno legato. Ci sono delle cose che c’eravamo detti e su cui dobbiamo mettere un punto. Addirittura ho la roba mia a casa sua, quindi un contatto obbligatoriamente deve avvenire, anche tramite terzi“.