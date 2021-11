GF Vip, l’ex di Alex Belli sgancia la bomba: "Lui e Delia non sono davvero sposati"

Nonostante Alex Belli l’abbia diffidata prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 6, Mila Suarez non sembra intenzionata a farsi intimidire né dalla legge, né dell’attore che per anni, prima di conoscere l’attuale moglie Delia Duran, è stato il suo compagno di vita. E così in questi giorni è un fiume in piena e sta rivelando retroscena – non confermati – che gettano comunque una luce alquanto sinistra sul Belli, che già non si trova in una situazione facile.

Il suo litigio con Aldo Montano e l’infelice battuta sull’invalidità di Manuel Bortuzzo hanno portato la popolarità di Alex Belli ai minimi storici, e sul web sono tantissimi quelli che chiedono a gran voce la sua squalifica. L’opinione pessima che tanti ormai hanno dell’attore non può che essere confermata se si dà ascolto alla sua ex fidanzata, Mila Suarez, la donna che lui avrebbe tradito e lasciato per mettersi con Delia.

Mila Suarez torna a parlare di Alex Belli: “Lui e Delia sposati per finta”

Già qualche settimana fa, Mila Suarez aveva sentenziato che presto il vero Alex Belli sarebbe venuto fuori e che prima o poi avrebbe tradito Delia con Soleil Sorge, nei confronti della quale prova una forte attrazione. Mila l’aveva notato ben prima che Alex e Soleil arrivassero a baciarsi (seppur solo “per scherzo”), e ora i fatti le stanno dando ragione. La modella aveva dichiarato che Alex è un traditore seriale e che ha sempre tradito tutte le sue donne.

Ma nelle sue ultime dichiarazioni, Mila Suarez si è spinta oltre affermando che molte altre cose nalla vita dell’attore sono bugie: non solo la sua ostentata fedeltà, ma anche, secondo la donna, il suo matrimonio. Alex e Delia, insomma, non sarebbero realmente sposati. “È solo finta per fare gossip” ha tuonato la Suarez. “Quanto è brutto stare con una persona con cui credi di essere sposata. Il valore del matrimonio è una cosa diversa”.

“Poi soprattutto un uomo quando è abituato a cambiare la prima moglie, la seconda, le donne diventano tutte uguali” ha detto ancora, lanciando l’ennesima stilettata alla coppia che in queste ore è al centro del gossip.