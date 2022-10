GF Vip, le urla di Perez contro Gnocchi. Scena censurata, l’audio resta aperto: "Stasera mi avrebbe picchiato"

Ascolta questo articolo

La diretta del “Grande Fratello Vip” andata in onda ieri sera 20 ottobre, ha visto Marco Bellavia come protagonista assoluto della puntata. Il suo caso ha fatto molto discutere sia sul web che in televisione e Alfonso Signorini ha dato molto risalto alla sua storia, consapevole di quante persone si sono riconosciute nel disagio di Bellavia.

Anche se l’ex conduttore di “Bim Bum Bam” non fa più parte della Casa, i vipponi hanno parlato molto di lui e della sua possibile riammissione al reality. Probabilmente i sensi di colpa per non aver gestito nel modo giusto il disagio del loro ex compagno di viaggio stanno divorando le coscienze dei vipponi. Tutto questo parlare ha disturbato non poco Charlie Gnocchi, lo storico amico di Marco, che ha pregato il gruppo di smetterla con quell’argomento.

E’ stata proprio questa richiesta che ha mandato su tutte le furie Amaurys Perez che, fuori di sé, ha inveito contro il collega Gnocchi. La sua sfuriata è stata talmente violenta da fa decidere alla regia del Grande Fratello Vip di censurare la scena, così è stato, ma l’audio non è stato disattivato e così le sue parole sono state ascoltate da chi era collegato in quel momento con la diretta notturna.

Giaele, Antonino Spinalbese e Luca Salatino si trovavano in giardino quando la loro attenzione è stata attirata dalle urla di Perez all’interno della Casa. I tre si sono immediatamente alzati per capire meglio cosa stava accadendo, ma le telecamere invece di seguirli hanno diretto le riprese verso il cielo di Cinecittà, così come riporta il sito FanPage.it.

“Devi smetterla di fare il tuttologo di questa min***”, ha inveito Perez tra le altre cose contro Charlie che ha provato a dire la sua ma Amaurys l’ha investito di nuovo: “Se non sei tuttologo, non intrometterti. Non ti avvicinare”. Più tardi è lo stesso Gnocchi che spiega i motivi di quell’esplosione: “Ce l’ha con me perché dice che sono un tuttologo di me*da. Io avevo solo detto di non parlare più di Marco. Lui ce l’ha con me da 10 giorni. Stanotte è sbottato e mi ha dato della me**a mi ha offeso. Sono 10 giorni che Amaurys non mi parla. Stasera mi avrebbe picchiato. Io al GF ho detto in confessionale che non ce l’ho con lui. Ha anche detto che sono un falso. Io ho solo detto ‘basta non parlate di Marco’. Ma lo dicevo in generale. Perché abbiamo già fatto una figura pessima in Italia davanti a tutti. Questi continuavano a parlare. Non volevo facessero un’altra figuraccia. Lui lì è sbottato ed è venuto fuori che ce l’ha con me. Dopo che ci hanno fatto una ramanzina infinita non parliamo più di Marco lamentandoci. Ragazzi ve lo ripeto ancora. Abbiamo sbagliato, punto. Non bisogna dire niente. Io questo dicevo prima anche ad Amaurys. Lui è sbroccato solo per questo”.