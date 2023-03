GF Vip, le ultime voci sulla finale: "Non vedremo tutti i protagonisti in studio"

Mancano esattamente tre giorni per la finale del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Una edizione record, dalla durata di circa 200 giornate, in cui non sono mancate dei momenti piuttosto discutibili, tra cui il caso legato a Marco Bellavia e la conseguente squalifica ricevuta da Ginevra Lamborghini.

Con il passare dei mesi però la situazione è diventata sempre più complicata per Mediaset, facendo addirittura intervenire Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato della rete ha infatti obbligato a rendere più severo il regolamento, portando così alla squalifica di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro dal programma, oltre a tagliare dagli studi molti ospiti e la presenza di Carmen Russo.

Le ultime indiscrezioni sulla finale del “GF Vip”

Intanto, come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, ci sarebbero delle importanti indiscrezioni in merito alla finale del “Grande Fratello Vip”. Oltre a scoprire finalmente il nome del vincitore o della vincitrice, ove attualmente la favorita sembra essere Oriana Marzoli, tra il pubblico serpeggia la curiosità di sapere i vipponi che saranno presenti in studio durante la finale.

L’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato come ci sarebbe stata una lite piuttosto pesante tra un ex concorrente e gli autori del “Grande Fratello Vip”, ove viene sottolineato come non tutti gli ex vipponi saranno presenti per la finale: “Lite furibonda tra un ex Vippone e il GF Vip! Sicuramente per la finale di lunedì non vedremo tutti i protagonisti in studio“.

Un’ulteriore e importante indiscrezione viene lanciata dal portale “Biccy“, in cui si legge che negli studi non saranno presenti i concorrenti squalificati, quelli andati al televoto d’ufficio e quelli che si sono autoeliminati. Quindi, se le voci venissero confermate, Ginevra Lamborghini, Riccardo Fogli, Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro, Elenoire Ferruzzi, Giovanni Ciacci, Marco Bellavia, Patrizia Rossetti, Luca Salatino e Sara Manfuso non faranno parte della diretta.