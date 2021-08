GF Vip, le tre principesse Selassié faranno parte del cast

I lavori per la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, stanno andando avanti. Fino a questo momento gli unici nomi certi che dovrebbero far parte del cast sono Giucas Casella e Tommaso Eletti, ma non mancano alcune indiscrezioni come quelle legate a Katia Ricciarelli e Gianmaria Antinolfi.

Nelle ultime ore però il blog dedicato a Davide Maggio ha annunciato un’altra bomba sul cast del “Grande Fratello Vip”. Infatti Alfonso Signorini sarebbe riuscito a convincere Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, discendenti della dinastia dell’ultimo imperatore d’Etiopia Hailé Selassié, a varcare la porta rossa degli studi di Cinecittà.

L’indiscrezione sulla prossima edizione del GF Vip

Ovviamente manca ancora l’ufficialità, ma il blog dà praticamente per certo la loro partecipazione: “Alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, al via a settembre su Canale 5, ci saranno tre principesse etiopi. Vi confermiamo che tra i “vipponi” scelti da Alfonso Signorini figurano le discendenti della dinastia di Hailé Selassié, l’ultimo imperatore di Etiopia, detronizzato nel 1974 quando l’impero divenne uno stato socialista”.

Dovrebbero partire, almeno inizialmente, come un unico concorrente, ma non va escluso che con il passare delle settimane le tre sorelle possano continuare la loro avventura in solitaria, come successo già in passato con Jeremias e Cecilia Rodríguez. L’unica a conoscere già l’ambiente dei reality show è Jessica Selassiè.

La principessa, che vive in una villa che si affaccia su Piazza di Spagna ove viene accudita quotidianamente da un maggiordomo, un autista personale e uno staff che si occupa a domicilio del suo aspetto, ha partecipato a “Riccanza”, programma in cui si seguono le vicende di un gruppo di giovani milionari. Le tre ragazze hanno anche un fratello, chiamato Christian Hailé Selassié, fidanzato in passato con Giovanni Ciacci, che secondo le indiscrezioni potrebbe far parte del GF Vip.