GF Vip, le sorelle Selassié evitano lo scontro con Soleil: "È più forte di noi"

Nonostante alcune amicizie nate all’interno della casa, ovviamente i concorrenti stanno portando alcune strategie avanti per provare andare avanti il più possibile al “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Il tutto è iniziato da un confronto tra Jessica e Soleil avvenuta nella mattinata del 23 settembre, ove la principessa ha cercato di far rispettare a tutti la divisione delle regole. Nella discussione si intromette anche Manila Nazzaro in cui dà ragione a Jessica, ma l’ex tronista si infastidisce molto per la frecciatina ricevuta nei suoi confronti. L’etiope, probabilmente stufa dai suoi atteggiamenti, afferma che l’ex tronista di “Uomini e Donne” è una delle poche che non si degna a rispettare le regole.

Le sorelle Selassiè evitano lo scontro con Soleil Sorgè

Come riportato dal sito “Fanpage” dopo poche ore due delle sorelle, cioè Clarissa e Jessica, hanno discusso del confronto avuto con Soleil: “Non metterti contro di lei, è più forte di noi. So che tu non vuoi andartene, io potrei uscire anche oggi, ma lo dico per te. Sui social la odiano, ma lascia che sia lei a rivelarsi per quello che è. Domani potrebbero mandare in onda la vostra clip per provare a mettervi contro”.

Clarissa da una parte sembra essere d’accordo con il pensiero di Jessica, ma al momento non sembra sopportare molto i comportamenti di Soleil: “Lo so ma quelle come lei non le sopporto, odio quelle che hanno da ridire su tutto ma non fanno niente per migliorare”.

Per il momento le tre sorelle stanno mantenendo una certa distanza da Soleil, ma sembra che basti davvero poco per far scattare l’ennesima scintilla tra loro. Di certo durante la diretta del venerdì Signorini potrebbe riaprire l’argomento, con l’uscita di nuovi fuoriscena e magari altre scintille.