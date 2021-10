GF Vip, le sorelle Selassié attaccano il programma: "Mettete i video giusti, Soleil è cattiva"

Una nuova diretta è andata in onda e nella casa del “Grande Fratello Vip“, ancora una volta, ne sono successe di tutti i colori. Come sempre, al centro della polemica troviamo Soleil. La Sorge è ormai il concorrente più attaccato, criticato e chiacchierato del bunker di Cinecittà. Le donne della casa non la sopportano per niente, in particolar modo le principesse Selassié.

C’è stato un momento durante la diretta, che ha fatto imbufalire le tre sorelle. Quest’anno, per la prima volta, le opinioniste hanno il potere di salvare un concorrente a testa dalle nomination. Ogni settimana, puntualmente, Adriana Volpe o Sonia Bruganelli salvano sempre Soleil. L’ultima volta ci ha pensato la Volpe a dare l’immunità all’ex corteggiatrice e questo, ha mandato le Selassié su tutte le furie.

Dopo la diretta, Lulù e Clarissa sono esplose scagliandosi contro Adriana, Soleil e il programma stesso. Parlando con Giucas Casella, le due hanno affermato che la Sorge è una provocatrice cattiva. A dar loro questa informazione, alcune conoscenze in comune. Le sorelle hanno proseguito affermando che inizialmente non volevano crederci, ma conoscendola e vivendoci insieme, non possono far altro che confermare.

È stato poi il turno della Volpe. L’opinionista è stata presa di mira perché ancora una volta ha salvato la gieffina e questo non è andato giù alle sue compagne d’avventura. In settimana si è molto parlato di questa questione, con Aldo Montano che ha chiesto di far giocare Soleil e non salvarla sempre. In chiusura, Lulù ha poi attaccato il GF lanciandogli una bella stoccata.

La principessa ha lasciato intendere che in qualche modo gli autori privilegino Soleil, non mandando in onda filmati nei quali lei appare realmente per quella che è, ma solo quelli dove sono loro a passare sempre male. “Caro GF metti i video giusti in puntata perché passiamo sempre male qua. Stranamente non fanno vedere i pezzi in cui loro sono cattivi con noi. Però mandano in onda le clip dove noi passiamo per pazze. Ma c’è un motivo ai nostri comportamenti“, questo l’affondo di Lulù.