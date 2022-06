GF Vip, le prime voci: "Ci saranno più di 30 concorrenti e molti single per far sì che si possano formare nuove coppie"

Ascolta questo articolo

I vertici Mediaset, insieme al conduttore Alfonso Signorini, stanno lavorando duramente per formare il giusto cast per la settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Al momento le voci che circolano sono numerose, ma macano delle vere e proprie ufficialità.

Oltre alle indiscrezioni sugli opinionisti, ove si ipotizza che Cristiano Malgioglio e Amanda Lear dovrebbero prendere il posto di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, i personaggi accostati nelle ultime settimane sono molti. I più accreditati per far parte del reality sono Alvaro Vitali, Gigliola Cinquetti, Federico Fashion Style, Patrizia Groppelli, Asia Gianese, Max Felicitas e Antonino Spinalbese.

Le prime voci sul “GF Vip 7”

Intanto Amedeo Venza, blogger ed ex volto di “Uomini e Donne”, ha svelato le prime anticipazioni del “Grande Fratello Vip”. Secondo l’influencer Alfonso Signorini starebbe cercando di portare volti giovani e soprattutto single per poter creare la maggior parte delle coppie che possano conquistare il cuore dei telespettatori da casa.

“È previsto per il 19 settembre il debutto della nuova edizione del GF Vip” afferma Amedeo come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, ove poi dà una sorta di infarinatura sul cast: “Anche questa edizione potrebbe durare più di sei mesi e si alterneranno oltre 30 concorrenti tra quelli ufficiali e quelli che entreranno in corsa al programma avviato. Sarà un cast variegato dove (si spera) sarà dato spazio a volti freschi e giovani rigorosamente single per far sì che si possano formare nuove e amatissime coppie”.

Ovviamente queste sono soltanto delle indiscrezioni, ma non va escluso che Canale 5 possa puntare molto sul “Grande Fratello Vip”, come tra l’altro fatto per la scorsa edizione. Tra l’altro puntare sui concorrenti può essere una mossa giusta, dal momento che durante la sesta edizione sono nate pochissime coppie e non tutte, tra cui quella di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, non hanno avuto continuità fuori dagli studi di Cinecittà.